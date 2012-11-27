ووفقاً للهيئة، فقد صدر قرار يلزم المؤسسة بتعويض مالي قيمته عشرة آلاف ريال وغرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة الصورة محل المخالفة.

مع إزالة اسمه منها ونشرها دون الحصول على إذن باستخدامها.

أنصفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شخصاً ادعى على مؤسسة بعد قيامها بالاعتداء على صورة من تصويره

"الملكية الفكرية" تنصف شخصًا اتهم مؤسسة بالاعتداء على صورة له عبدالله البرقاوي سبق 2020-11-27 أنصفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شخصاً ادعى على مؤسسة بعد قيامها بالاعتداء على صورة من تصويره مع إزالة اسمه منها ونشرها دون الحصول على إذن باستخدامها. ووفقاً للهيئة، فقد صدر قرار يلزم المؤسسة بتعويض مالي قيمته عشرة آلاف ريال وغرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة الصورة محل المخالفة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 03:55 PM

"الملكية الفكرية" تنصف شخصًا اتهم مؤسسة بالاعتداء على صورة له ألزمتها بالتعويض وفرضت عليها الغرامة مع حذف وإزالة محل المخالفة





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أنصفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شخصاً ادعى على مؤسسة بعد قيامها بالاعتداء على صورة من تصويره

مع إزالة اسمه منها ونشرها دون الحصول على إذن باستخدامها.

ووفقاً للهيئة، فقد صدر قرار يلزم المؤسسة بتعويض مالي قيمته عشرة آلاف ريال وغرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة الصورة محل المخالفة.