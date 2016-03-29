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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء

تحرير 27 مخالفة.. بينها 4 لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية بحرة الفرعية اليوم، جولات رقابية ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية وعلى المباني قيد الإنشاء، مما أسفر عن تحرير 27 مخالفة على المنشآت التجارية، 4 منها لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للبروتوكولات المتبعة.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ورفع مستوى الصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت 266 جولة رقابية نتج عنها مصادرة وإتلاف 200 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وتم تنفيذ 47 جولة ميدانية لمراقبة البناء، مع اتخاذ العقوبات النظامية بحق المتهاونين وفرض الغرامات المالية اللازمة بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية بحرة الفرعية اليوم، جولات رقابية ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية وعلى المباني قيد الإنشاء، مما أسفر عن تحرير 27 مخالفة على المنشآت التجارية، 4 منها لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للبروتوكولات المتبعة.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ورفع مستوى الصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت 266 جولة رقابية نتج عنها مصادرة وإتلاف 200 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وتم تنفيذ 47 جولة ميدانية لمراقبة البناء، مع اتخاذ العقوبات النظامية بحق المتهاونين وفرض الغرامات المالية اللازمة بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
02:29 PM

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء

تحرير 27 مخالفة.. بينها 4 لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية بحرة الفرعية اليوم، جولات رقابية ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية وعلى المباني قيد الإنشاء، مما أسفر عن تحرير 27 مخالفة على المنشآت التجارية، 4 منها لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للبروتوكولات المتبعة.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ورفع مستوى الصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت 266 جولة رقابية نتج عنها مصادرة وإتلاف 200 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وتم تنفيذ 47 جولة ميدانية لمراقبة البناء، مع اتخاذ العقوبات النظامية بحق المتهاونين وفرض الغرامات المالية اللازمة بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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