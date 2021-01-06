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ترقية "علي أبوطالب" للمرتبة  الـ12 بوزارة المالية

صدر قرار وزير الموارد البشرية بترقية علي بن عبدالرحمن أبو طالب للمرتبة الثانية عشرة بوزارة المالية.
وعبّر "أبو طالب" عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.
وبهذه المناسبة تتقدم الصحيفة بالتهاني والتبريكات لأبوأحمد، ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

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ترقية "علي أبوطالب" للمرتبة  الـ12 بوزارة المالية
سبق

صدر قرار وزير الموارد البشرية بترقية علي بن عبدالرحمن أبو طالب للمرتبة الثانية عشرة بوزارة المالية.
وعبّر "أبو طالب" عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.
وبهذه المناسبة تتقدم الصحيفة بالتهاني والتبريكات لأبوأحمد، ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:41 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
09:26 PM

ترقية "علي أبوطالب" للمرتبة  الـ12 بوزارة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
201

صدر قرار وزير الموارد البشرية بترقية علي بن عبدالرحمن أبو طالب للمرتبة الثانية عشرة بوزارة المالية.
وعبّر "أبو طالب" عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.
وبهذه المناسبة تتقدم الصحيفة بالتهاني والتبريكات لأبوأحمد، ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

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