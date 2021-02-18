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الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بوقف هجومهم على مأرب فوراً

"غريفيث" حذر من مسعى المتمردين على آفاق عملية السلام

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس)، بوقف هجوم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على مأرب فوراً.

وحذر "غريفيث" من أن السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة، يهدد كل آفاق عملية السلام، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخماً دولياً، لحل الأزمة اليمنية سياسياً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بوقف هجومهم على مأرب فوراً
سبق

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس)، بوقف هجوم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على مأرب فوراً.

وحذر "غريفيث" من أن السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة، يهدد كل آفاق عملية السلام، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخماً دولياً، لحل الأزمة اليمنية سياسياً.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
06:46 PM

الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بوقف هجومهم على مأرب فوراً

"غريفيث" حذر من مسعى المتمردين على آفاق عملية السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس)، بوقف هجوم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على مأرب فوراً.

وحذر "غريفيث" من أن السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة، يهدد كل آفاق عملية السلام، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن هناك زخماً دولياً، لحل الأزمة اليمنية سياسياً.

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