النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

"جوجل" تتعاون مع "فورد" لتطوير رادارات جديدة للسيارات ومختلف الأجهزة الذكية

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاقها مشروعًا جديدًا مشتركًا بينها وبين شركة "فورد" المتخصصة في تصنيع السيارات و4 شركاء آخرين؛ لتوفير رادار جديد من نوعه يمكنه أن يزود بالسيارات ومختلف الأجهزة الذكية الأخرى.

ويعمل الرادار الجديد -بحسب ما نشرته "جوجل"- على توفير رادارات تحترم خصوصية المستخدم؛ مدعومًا بتقنيات ذكية مثل الإيماءات.

ويمكن أن يكون الرادار الجديد مفيدًا في تتبع الحالة الصحية للمستخدم، وكذلك المباني الموجودة في محيط السيارة والعوائق التي يمكن أن تواجه أي سيارة أو شخص في الطريق.

ومن المتوقع أن يتم دعم الرادار الجديد في مساعد السائق الخاص بسيارات فورد الذكية المقبلة؛ ليجعله نظامًا ذكيًّا قادرًا على المناورة والقيادة الآلية بصورة أفضل من منافسيها؛ خاصة أنه يدعم محيط السيارة بـ360 درجة تقريبًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"جوجل" تتعاون مع "فورد" لتطوير رادارات جديدة للسيارات ومختلف الأجهزة الذكية
سبق

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاقها مشروعًا جديدًا مشتركًا بينها وبين شركة "فورد" المتخصصة في تصنيع السيارات و4 شركاء آخرين؛ لتوفير رادار جديد من نوعه يمكنه أن يزود بالسيارات ومختلف الأجهزة الذكية الأخرى.

ويعمل الرادار الجديد -بحسب ما نشرته "جوجل"- على توفير رادارات تحترم خصوصية المستخدم؛ مدعومًا بتقنيات ذكية مثل الإيماءات.

ويمكن أن يكون الرادار الجديد مفيدًا في تتبع الحالة الصحية للمستخدم، وكذلك المباني الموجودة في محيط السيارة والعوائق التي يمكن أن تواجه أي سيارة أو شخص في الطريق.

ومن المتوقع أن يتم دعم الرادار الجديد في مساعد السائق الخاص بسيارات فورد الذكية المقبلة؛ ليجعله نظامًا ذكيًّا قادرًا على المناورة والقيادة الآلية بصورة أفضل من منافسيها؛ خاصة أنه يدعم محيط السيارة بـ360 درجة تقريبًا.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
10:12 AM

"جوجل" تتعاون مع "فورد" لتطوير رادارات جديدة للسيارات ومختلف الأجهزة الذكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
618

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاقها مشروعًا جديدًا مشتركًا بينها وبين شركة "فورد" المتخصصة في تصنيع السيارات و4 شركاء آخرين؛ لتوفير رادار جديد من نوعه يمكنه أن يزود بالسيارات ومختلف الأجهزة الذكية الأخرى.

ويعمل الرادار الجديد -بحسب ما نشرته "جوجل"- على توفير رادارات تحترم خصوصية المستخدم؛ مدعومًا بتقنيات ذكية مثل الإيماءات.

ويمكن أن يكون الرادار الجديد مفيدًا في تتبع الحالة الصحية للمستخدم، وكذلك المباني الموجودة في محيط السيارة والعوائق التي يمكن أن تواجه أي سيارة أو شخص في الطريق.

ومن المتوقع أن يتم دعم الرادار الجديد في مساعد السائق الخاص بسيارات فورد الذكية المقبلة؛ ليجعله نظامًا ذكيًّا قادرًا على المناورة والقيادة الآلية بصورة أفضل من منافسيها؛ خاصة أنه يدعم محيط السيارة بـ360 درجة تقريبًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة