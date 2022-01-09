"جوجل" تتعاون مع "فورد" لتطوير رادارات جديدة للسيارات ومختلف الأجهزة الذكية

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاقها مشروعًا جديدًا مشتركًا بينها وبين شركة "فورد" المتخصصة في تصنيع السيارات و4 شركاء آخرين؛ لتوفير رادار جديد من نوعه يمكنه أن يزود بالسيارات ومختلف الأجهزة الذكية الأخرى.

ويعمل الرادار الجديد -بحسب ما نشرته "جوجل"- على توفير رادارات تحترم خصوصية المستخدم؛ مدعومًا بتقنيات ذكية مثل الإيماءات.

ويمكن أن يكون الرادار الجديد مفيدًا في تتبع الحالة الصحية للمستخدم، وكذلك المباني الموجودة في محيط السيارة والعوائق التي يمكن أن تواجه أي سيارة أو شخص في الطريق.

ومن المتوقع أن يتم دعم الرادار الجديد في مساعد السائق الخاص بسيارات فورد الذكية المقبلة؛ ليجعله نظامًا ذكيًّا قادرًا على المناورة والقيادة الآلية بصورة أفضل من منافسيها؛ خاصة أنه يدعم محيط السيارة بـ360 درجة تقريبًا.