"مرور نجران" يستقبل العام الدراسى بتكثيف الدوريات بجوار المدارس والجامعات

قام بتوزيع الهدايا والمنشورات التوعوية على الطلاب والطالبات والمركبات

أنهت إدارة مرور منطقة نجران استعداداتها المبكرة لاستقبال العام الدراسي بإعداد الخطط المناسبة وتكثيف الدوريات بجوار المدارس والجامعات، وتنظيم حركة السير، وتوزيع الهدايا والمنشورات التوعوية على الطلاب والطالبات والمركبات.

صرح مدير مرور نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي؛ بأن إدارة المرور بدأت التحضير والاستعداد المبكر لأول يوم دراسي؛ وذلك بإعداد الخطط المناسبة لهذا اليوم وبقية العام الدراسي؛ خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية ومجمعات المدارس والشوارع المؤدية إليها.

فيما وزعت إدارة مرور منطقة نجران، اليوم، الورود والهدايا والمنشورات التوعوية على الطلبة والطالبات وعلى المركبات بشوارع وطرق المنطقة؛ وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

كما شهدت شوارع منطقة نجران انتشار أغلب دوريات المرور ودوريات الأمن؛ لتنظيم حركة السير تزامناً مع أول يوم دراسي ومنع حدوث أيّ اختناقات مرورية قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الفجر الأولى، إضافة إلى انتشار دوريات الأمن بجانب المدارس والجامعات والكليات.