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"أجياد" تطلق أكثر من 100 منشط دعوي في منطقة الحرم المكي خلال رمضان

تشمل سلسلة كلمات ودروس وعظية في المساجد ومحاضرات عن بعد

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 100 منشط دعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، التي تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، لمدة عشر دقائق فقط في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، بناء على التوجيهات الصادرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من مقام الوزارة، بالإضافة إلى دروس علمية ومحاضرات عن بعد.

كما يتم تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية من خلال تطبيق "واتس آب".

وتأتي هذه البرامج الدعوية بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.

كما تصاحب البرامج الدعوية إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وبرامج توعوية أخرى تهتم بالاحترازات الصحية عبر فرق تطوعية متخصصة وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

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"أجياد" تطلق أكثر من 100 منشط دعوي في منطقة الحرم المكي خلال رمضان
سبق

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 100 منشط دعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، التي تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، لمدة عشر دقائق فقط في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، بناء على التوجيهات الصادرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من مقام الوزارة، بالإضافة إلى دروس علمية ومحاضرات عن بعد.

كما يتم تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية من خلال تطبيق "واتس آب".

وتأتي هذه البرامج الدعوية بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.

كما تصاحب البرامج الدعوية إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وبرامج توعوية أخرى تهتم بالاحترازات الصحية عبر فرق تطوعية متخصصة وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
08:02 PM

"أجياد" تطلق أكثر من 100 منشط دعوي في منطقة الحرم المكي خلال رمضان

تشمل سلسلة كلمات ودروس وعظية في المساجد ومحاضرات عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 100 منشط دعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، التي تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، لمدة عشر دقائق فقط في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، بناء على التوجيهات الصادرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من مقام الوزارة، بالإضافة إلى دروس علمية ومحاضرات عن بعد.

كما يتم تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية من خلال تطبيق "واتس آب".

وتأتي هذه البرامج الدعوية بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.

كما تصاحب البرامج الدعوية إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وبرامج توعوية أخرى تهتم بالاحترازات الصحية عبر فرق تطوعية متخصصة وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

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