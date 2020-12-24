لولو تدشن متجرها الإكسبرس في الأحساء

المتجر السادس في إسكان الحرس الوطني

افتتحت مجموعة لولو رائدة تجارة التجزئة أحدث متاجرها في المملكة العربية السعودية من خلال حفل افتتاح ضخم لمتجرها إكسبرس ماركت في الأحساء المنطقة الشرقية.

المتجر الجديد يحمل الرقم 197 عالمياً تم افتتاحه من قبل المهندس نبيل الحليبي المدير العام لمدينة الملك عبدالله السكنية في إسكان الحرس الوطني بحضور رقمي من قبل يوسف علي أم أي رئيس مجلس إدارة المجموعة وكبار المسؤولين فيها.

وتقع في قلب إسكان الحرس الوطني في الهفوف و المبرز بمكان بكثافة سكانية عالية، مما يجعلها أقرب لمحافظة، هذا المتجر الجديد سيوفر بيئة تسوق عصرية ومميزات متقدمة.

وبهذه المناسبة علق يوسف علي: "نحن نشكر الحرس الوطني السعودي لدعمنا في هذه المشروع وجلب مكان تسوق رائع، حيث إن السكان المقيمين لن يحتاجوا للقيادة لمسافة طويلة. نحن مستمرون بالتزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة. هذه متجرنا الخامس في إسكان الحرس الوطني والـ19 في المملكة العربية السعودية، وسنستمر في اكتشاف المزيد من الفرض هنا لجلب تجربة تسوق عالمية".

"نحن ممتنون للدعم اللامحدود من الحكومة لمساعدتنا في توفير المتطلبات المتنامية للسكان حول المملكة. هذا المتجر الجديد في منطقة حيوية سيظهر الهوية التي طالما لولو التزمت بها من اليوم الأول؛ إبراز المنتجات عالية الجودة وتجربة التسوق العالمية"، قالها شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية.

"وكجزء من خططنا التوسعية في المملكة، متجر 21 هايبر ماركت وإكسبرس، سيتم افتتاحها في المملكة العربية السعودية خلال العامين القادمين. هذا التوسع سيوفر المزيد من الوظائف للسعوديين المؤهلين وزيادة النمو الاقتصادي المحلي." أضافها شهيم محمد.

متجر الإكسبرس الجديد سيكون منزلاً لتشكيلة واسعة من المنتجات العالمية؛ مثل المواد الغذائية والمنتجات العصرية، منتجات البقالة والصحة والجمال، مستلزمات المنزل، الإلكترونيات، والمزيد أيضاً.

تشكيلة المنتجات تعبأ من قبل مصانع خاصة بالمجموعة في أكثر من 22 دولة، مما يضمن مخزوناً كافياً من المنتجات في المستودعات وإمداد الأغذية بأسعار مناسبة. وكجزء من تشكيلة المنتجات العالمية، قامت لولو بتوفير خصومات خاصة بالافتتاح تشمل مجموعة من الصفقات على جميع الأقسام".

لولو قامت مؤخراً بالشراكة مع الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي ADQ؛ للقيام بتطوير عدد حتى 30 هايبر ماركت و100 متجر إكسبرس من خلال المراكز اللوجستية الحديثة، ومراكز التوزيع ومراكز التعبئة؛ لرفع أداء التجارة الإلكترونية والأعمال في أنحاء جمهورية مصر باستثمار يبلغ 1 مليار دولار.

خلال فترة كورونا والإغلاق، لولو لعبت دوراً أساسياً للتأكد من توفر سلسلة الإمداد والأغذية وغير الغذائية من خلال التأكد من النظافة و التعقيم، الصحة و الأمان لكل من العملاء و الموظفين.

وأيضاً حضر هذه المناسبة عبد البشير، المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، والمزيد من الممثلين الرسميين للشركة.





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