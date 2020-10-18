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"الصلاة نور".. حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة

كثفت أعمالها ومتابعاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرّمة، الحضور الميداني وتفعيل برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث كثفت أعمالها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظمها.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

تأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله.

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"الصلاة نور".. حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة
سبق

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرّمة، الحضور الميداني وتفعيل برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث كثفت أعمالها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظمها.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

تأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:26 AM

"الصلاة نور".. حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة

كثفت أعمالها ومتابعاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرّمة، الحضور الميداني وتفعيل برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث كثفت أعمالها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظمها.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

تأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله.

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