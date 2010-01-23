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الصفر وما تحته.. أقل درجات حرارة سجلت اليوم في 5 مدن بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد عن أقل درجات #الحرارة المسجلة فجر #اليوم على شمال #المملكة.

وقال المركز: طريف (-3)، #القريات (-2.4)، #رفحاء (-0.2)، #الجوف و#عرعر تسجلان الصفر المئوي.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم قد توقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات #الحرارة، يُصحَب بنشاط في #الرياح بدأ من نهاية الأسبوع الماضي، وتتواصل إلى بداية الأسبوع الجاري على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصفر وما تحته.. أقل درجات حرارة سجلت اليوم في 5 مدن بالمملكة
سبق

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد عن أقل درجات #الحرارة المسجلة فجر #اليوم على شمال #المملكة.

وقال المركز: طريف (-3)، #القريات (-2.4)، #رفحاء (-0.2)، #الجوف و#عرعر تسجلان الصفر المئوي.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم قد توقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات #الحرارة، يُصحَب بنشاط في #الرياح بدأ من نهاية الأسبوع الماضي، وتتواصل إلى بداية الأسبوع الجاري على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

الصفر وما تحته.. أقل درجات حرارة سجلت اليوم في 5 مدن بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف #المركز_الوطني_للأرصاد عن أقل درجات #الحرارة المسجلة فجر #اليوم على شمال #المملكة.

وقال المركز: طريف (-3)، #القريات (-2.4)، #رفحاء (-0.2)، #الجوف و#عرعر تسجلان الصفر المئوي.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم قد توقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات #الحرارة، يُصحَب بنشاط في #الرياح بدأ من نهاية الأسبوع الماضي، وتتواصل إلى بداية الأسبوع الجاري على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.

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