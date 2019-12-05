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شركات التبغ توضح: الدخان لم تتغير خلطته أو نكهته

أوضحت أكبر شركات صناعة السجائر العالمية "فيليب موريس" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السجائر الموزعة في المملكة العربية السعودية أصلية وتتماشى مع اللائحة السعودية الجديدة للتعبئة العادية.

كما نشرت الشركة البريطانية الأميركية لصناعة التبغ بياناً أكدت من خلاله على أن خلطة التبغ المستعملة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات النكهة المستخدمة في المنتجات القديمة، وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع الدول المستوردة لمنتجاتها، مؤكدة أنها التزمت بلائحة التغليف العادي التي أصدرتها الهيئة العامة للغداء والدواء.

وأوضحت الشركة البريطانية الأميركية أن المتطلبات الأساسية للائحة الجديدة هي التغليف الموحد لكل الأصناف دون استعمال الألوان أو التصاميم، وأن التفرقة الوحيدة المسموح بها هي اسم العلامة والنوع وتفاصيل المصنع، مع عدم ذكر بقية المعلومات مثل تاريخ الانتاج والانبعاثات (النيكوتين، القطران، أول أوكسيد الكربون)، كما أن اللائحة اشترطت أن تكون السجائر مغلفة باللون الأبيض فقط دون إضافة أي تصميم.

وكانت وزارة الصحة قد نفت ما يتم تداوله بشأن البيان الذي نسب إليها وذكر فيه "وجود سجائر مجهولة المصدر، وتسبب في حالات فتق في الرئة"، حيث أوضحت أن البيان المنسوب إليها غير صحيح، مشددة في الوقت ذاته على أن كافة منتجات التبغ تعتبر ضارة بالصحة.

يذكر أن "فيليب موريس" تنتج العديد من العلامات التجارية للسجائر مثل (مالبورو، LM، وبارلمنت)، فيما تنتج البريطانية الأميركية أنواعًا أخرى مثل (دينهل، كينت، فوق، روثمنز، JPGL ، وبول مول).

السجائر فيليب موريس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركات التبغ توضح: الدخان لم تتغير خلطته أو نكهته
سبق

أوضحت أكبر شركات صناعة السجائر العالمية "فيليب موريس" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السجائر الموزعة في المملكة العربية السعودية أصلية وتتماشى مع اللائحة السعودية الجديدة للتعبئة العادية.

كما نشرت الشركة البريطانية الأميركية لصناعة التبغ بياناً أكدت من خلاله على أن خلطة التبغ المستعملة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات النكهة المستخدمة في المنتجات القديمة، وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع الدول المستوردة لمنتجاتها، مؤكدة أنها التزمت بلائحة التغليف العادي التي أصدرتها الهيئة العامة للغداء والدواء.

وأوضحت الشركة البريطانية الأميركية أن المتطلبات الأساسية للائحة الجديدة هي التغليف الموحد لكل الأصناف دون استعمال الألوان أو التصاميم، وأن التفرقة الوحيدة المسموح بها هي اسم العلامة والنوع وتفاصيل المصنع، مع عدم ذكر بقية المعلومات مثل تاريخ الانتاج والانبعاثات (النيكوتين، القطران، أول أوكسيد الكربون)، كما أن اللائحة اشترطت أن تكون السجائر مغلفة باللون الأبيض فقط دون إضافة أي تصميم.

وكانت وزارة الصحة قد نفت ما يتم تداوله بشأن البيان الذي نسب إليها وذكر فيه "وجود سجائر مجهولة المصدر، وتسبب في حالات فتق في الرئة"، حيث أوضحت أن البيان المنسوب إليها غير صحيح، مشددة في الوقت ذاته على أن كافة منتجات التبغ تعتبر ضارة بالصحة.

يذكر أن "فيليب موريس" تنتج العديد من العلامات التجارية للسجائر مثل (مالبورو، LM، وبارلمنت)، فيما تنتج البريطانية الأميركية أنواعًا أخرى مثل (دينهل، كينت، فوق، روثمنز، JPGL ، وبول مول).

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:50 PM

شركات التبغ توضح: الدخان لم تتغير خلطته أو نكهته

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
583

أوضحت أكبر شركات صناعة السجائر العالمية "فيليب موريس" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السجائر الموزعة في المملكة العربية السعودية أصلية وتتماشى مع اللائحة السعودية الجديدة للتعبئة العادية.

كما نشرت الشركة البريطانية الأميركية لصناعة التبغ بياناً أكدت من خلاله على أن خلطة التبغ المستعملة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات النكهة المستخدمة في المنتجات القديمة، وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع الدول المستوردة لمنتجاتها، مؤكدة أنها التزمت بلائحة التغليف العادي التي أصدرتها الهيئة العامة للغداء والدواء.

وأوضحت الشركة البريطانية الأميركية أن المتطلبات الأساسية للائحة الجديدة هي التغليف الموحد لكل الأصناف دون استعمال الألوان أو التصاميم، وأن التفرقة الوحيدة المسموح بها هي اسم العلامة والنوع وتفاصيل المصنع، مع عدم ذكر بقية المعلومات مثل تاريخ الانتاج والانبعاثات (النيكوتين، القطران، أول أوكسيد الكربون)، كما أن اللائحة اشترطت أن تكون السجائر مغلفة باللون الأبيض فقط دون إضافة أي تصميم.

وكانت وزارة الصحة قد نفت ما يتم تداوله بشأن البيان الذي نسب إليها وذكر فيه "وجود سجائر مجهولة المصدر، وتسبب في حالات فتق في الرئة"، حيث أوضحت أن البيان المنسوب إليها غير صحيح، مشددة في الوقت ذاته على أن كافة منتجات التبغ تعتبر ضارة بالصحة.

يذكر أن "فيليب موريس" تنتج العديد من العلامات التجارية للسجائر مثل (مالبورو، LM، وبارلمنت)، فيما تنتج البريطانية الأميركية أنواعًا أخرى مثل (دينهل، كينت، فوق، روثمنز، JPGL ، وبول مول).

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