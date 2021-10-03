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كم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين

متماسك ومصنف وبـ3 قوى.. السرعة الدورانية حوله 120كم في الساعة

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يبدأ تأثير إعصار #شاهين على السواحل الشمالية من #عمان، وجنوبي وشرقي #الإمارات_اليوم عبر 3 قوى: (غزارة الأمطار، سرعة الرياح، ارتفاع الأمواج).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ذروة حالة إعصار #شاهين اليوم وغدًا بإذن الله على #عمان و#الإمارات.

وتابع: "لا يزال شاهين متماسكًا ومصنف بأنه إعصار من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأدنى في سلم تصنيف الأعاصير المدارية (من 1- 5)".

وأردف: "عين إعصار #شاهين تبعد عن #مسقط نحو 90كم (فجر اليوم)، وعن #العين الإماراتية 340كم، وعن مركز #الشيبة السعودي شرقي #الربع_الخالي 560كم.. اتجاه الحركة الأفقية غرب".

وقال: "السرعة الأفقية 10كم في الساعة، والسرعة الدورانية حول عين الإعصار 120كم في الساعة، والضغط الجوي 979 مليبار".

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كم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يبدأ تأثير إعصار #شاهين على السواحل الشمالية من #عمان، وجنوبي وشرقي #الإمارات_اليوم عبر 3 قوى: (غزارة الأمطار، سرعة الرياح، ارتفاع الأمواج).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ذروة حالة إعصار #شاهين اليوم وغدًا بإذن الله على #عمان و#الإمارات.

وتابع: "لا يزال شاهين متماسكًا ومصنف بأنه إعصار من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأدنى في سلم تصنيف الأعاصير المدارية (من 1- 5)".

وأردف: "عين إعصار #شاهين تبعد عن #مسقط نحو 90كم (فجر اليوم)، وعن #العين الإماراتية 340كم، وعن مركز #الشيبة السعودي شرقي #الربع_الخالي 560كم.. اتجاه الحركة الأفقية غرب".

وقال: "السرعة الأفقية 10كم في الساعة، والسرعة الدورانية حول عين الإعصار 120كم في الساعة، والضغط الجوي 979 مليبار".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:46 AM

كم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين

متماسك ومصنف وبـ3 قوى.. السرعة الدورانية حوله 120كم في الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يبدأ تأثير إعصار #شاهين على السواحل الشمالية من #عمان، وجنوبي وشرقي #الإمارات_اليوم عبر 3 قوى: (غزارة الأمطار، سرعة الرياح، ارتفاع الأمواج).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ذروة حالة إعصار #شاهين اليوم وغدًا بإذن الله على #عمان و#الإمارات.

وتابع: "لا يزال شاهين متماسكًا ومصنف بأنه إعصار من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأدنى في سلم تصنيف الأعاصير المدارية (من 1- 5)".

وأردف: "عين إعصار #شاهين تبعد عن #مسقط نحو 90كم (فجر اليوم)، وعن #العين الإماراتية 340كم، وعن مركز #الشيبة السعودي شرقي #الربع_الخالي 560كم.. اتجاه الحركة الأفقية غرب".

وقال: "السرعة الأفقية 10كم في الساعة، والسرعة الدورانية حول عين الإعصار 120كم في الساعة، والضغط الجوي 979 مليبار".

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