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"النيابة العامة": لا يحول مجرد التعاطي للمخدرات دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي

أوضحت النيابة العامة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، آفة قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لتلك الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطٍ، ويُعد ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة.

وقالت "النيابة العامة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين تعد أفعالاً جرمية، وجلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقًا للشروط والإجراءات المقررة فيه".

النيابة العامة

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"النيابة العامة": لا يحول مجرد التعاطي للمخدرات دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي
سبق

أوضحت النيابة العامة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، آفة قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لتلك الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطٍ، ويُعد ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة.

وقالت "النيابة العامة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين تعد أفعالاً جرمية، وجلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقًا للشروط والإجراءات المقررة فيه".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:02 PM

"النيابة العامة": لا يحول مجرد التعاطي للمخدرات دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
8,464

أوضحت النيابة العامة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، آفة قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لتلك الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطٍ، ويُعد ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة.

وقالت "النيابة العامة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين تعد أفعالاً جرمية، وجلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقًا للشروط والإجراءات المقررة فيه".

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