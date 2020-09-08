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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 08 سبتمبر 2020، تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 322237 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 623 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298246 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4137 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19854 والحالات الحرجة 1428 حالة.

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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 08 سبتمبر 2020، تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 322237 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 623 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298246 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4137 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19854 والحالات الحرجة 1428 حالة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
03:34 PM

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,516

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 08 سبتمبر 2020، تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 322237 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 623 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298246 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4137 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19854 والحالات الحرجة 1428 حالة.

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