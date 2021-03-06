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إصابات "كورونا" عربيًا.. الأردن تسجل 3481 ولبنان 3158 والمغرب 407 والجزائر 156 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 421415 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 362765 حالة شفاء بعد تسجيل 3917 حالة إضافية، كما سجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4900 حالة.

وسجّلت لبنان 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 393211 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307256، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 وفاة بعد تسجيل 42 وفاة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 485974 .

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 3 وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8676، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 471909.

كما سجلت الجزائر اليوم 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضًا للشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114104 إصابات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 79089 شخصًا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3010 وفيات.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" عربيًا.. الأردن تسجل 3481 ولبنان 3158 والمغرب 407 والجزائر 156 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 421415 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 362765 حالة شفاء بعد تسجيل 3917 حالة إضافية، كما سجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4900 حالة.

وسجّلت لبنان 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 393211 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307256، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 وفاة بعد تسجيل 42 وفاة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 485974 .

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 3 وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8676، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 471909.

كما سجلت الجزائر اليوم 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضًا للشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114104 إصابات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 79089 شخصًا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3010 وفيات.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:45 PM
اخر تعديل
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:04 AM

إصابات "كورونا" عربيًا.. الأردن تسجل 3481 ولبنان 3158 والمغرب 407 والجزائر 156 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 421415 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 362765 حالة شفاء بعد تسجيل 3917 حالة إضافية، كما سجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4900 حالة.

وسجّلت لبنان 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 393211 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307256، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 وفاة بعد تسجيل 42 وفاة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 485974 .

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 3 وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8676، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 471909.

كما سجلت الجزائر اليوم 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضًا للشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114104 إصابات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 79089 شخصًا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3010 وفيات.

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