أعلن برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء، عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤2/ ١٤٤3هـ، ودعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لمدينة الرياض
دعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة
أعلن برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء، عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤2/ ١٤٤3هـ، ودعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
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برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لمدينة الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-13
13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
05:22 PM
برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لمدينة الرياض
دعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة
أعلن برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء، عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤2/ ١٤٤3هـ، ودعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
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