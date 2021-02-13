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برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لمدينة الرياض

دعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة

أعلن برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء، عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤2/ ١٤٤3هـ، ودعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

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برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لمدينة الرياض
سبق

أعلن برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء، عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤2/ ١٤٤3هـ، ودعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
05:22 PM

برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لمدينة الرياض

دعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء، عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤2/ ١٤٤3هـ، ودعا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

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