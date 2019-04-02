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"الصحة": أكثر من 171 ألف اتصال تلقّاها 937 الأسبوع الماضي

قدّم 44 ألف استشارة وتعامل مع 215 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر

تلقى مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي (11001) بلاغ؛ فيما تعامل مع (215) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (44924) استشارة طبية خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (171504) مكالمات، وعدد الاستفسارات (57550) استفسارًا، وقام بحجز (57814) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعةً من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة؛ ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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"الصحة": أكثر من 171 ألف اتصال تلقّاها 937 الأسبوع الماضي
سبق

تلقى مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي (11001) بلاغ؛ فيما تعامل مع (215) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (44924) استشارة طبية خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (171504) مكالمات، وعدد الاستفسارات (57550) استفسارًا، وقام بحجز (57814) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعةً من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة؛ ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:52 AM

"الصحة": أكثر من 171 ألف اتصال تلقّاها 937 الأسبوع الماضي

قدّم 44 ألف استشارة وتعامل مع 215 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي (11001) بلاغ؛ فيما تعامل مع (215) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (44924) استشارة طبية خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (171504) مكالمات، وعدد الاستفسارات (57550) استفسارًا، وقام بحجز (57814) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعةً من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة؛ ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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