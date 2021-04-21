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المسند يكشف توقعاته لأمطار اليوم.. وينصح مَن لديه حجوزات: رمضان 30 يوماً

توقّع أن تتشكّل السحب على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير وربما الباحة ومكة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الربيعية ربما تضعف وتتقلص نوعاً ما.

وأضاف عبر حسابه في تويتر الثلاثاء: اليوم متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير، وربما تمتد ناحية #الباحة و#مكة_المكرّمة.

وتابع: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقتَي #تبوك و#الجوف.. هذا والله أعلم.

وحول التاريخ المتوقع لعيد الفطر، قال المسند: شهر #رمضان سيكتمل 30 يوماً، ويكون يوم #الخميس هو يوم #العيد الموافق 13 مايو 2021، ومَن لديه حُجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهر رمضان 30 يوماً.. هذا والله أعلم.

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المسند يكشف توقعاته لأمطار اليوم.. وينصح مَن لديه حجوزات: رمضان 30 يوماً
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الربيعية ربما تضعف وتتقلص نوعاً ما.

وأضاف عبر حسابه في تويتر الثلاثاء: اليوم متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير، وربما تمتد ناحية #الباحة و#مكة_المكرّمة.

وتابع: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقتَي #تبوك و#الجوف.. هذا والله أعلم.

وحول التاريخ المتوقع لعيد الفطر، قال المسند: شهر #رمضان سيكتمل 30 يوماً، ويكون يوم #الخميس هو يوم #العيد الموافق 13 مايو 2021، ومَن لديه حُجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهر رمضان 30 يوماً.. هذا والله أعلم.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
10:42 AM

المسند يكشف توقعاته لأمطار اليوم.. وينصح مَن لديه حجوزات: رمضان 30 يوماً

توقّع أن تتشكّل السحب على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير وربما الباحة ومكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الربيعية ربما تضعف وتتقلص نوعاً ما.

وأضاف عبر حسابه في تويتر الثلاثاء: اليوم متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير، وربما تمتد ناحية #الباحة و#مكة_المكرّمة.

وتابع: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقتَي #تبوك و#الجوف.. هذا والله أعلم.

وحول التاريخ المتوقع لعيد الفطر، قال المسند: شهر #رمضان سيكتمل 30 يوماً، ويكون يوم #الخميس هو يوم #العيد الموافق 13 مايو 2021، ومَن لديه حُجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهر رمضان 30 يوماً.. هذا والله أعلم.

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