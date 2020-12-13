النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات

أبشروا بحالة ارتدادية.. الحصيني: "ربكة جوية" من يوم غد حتى الخميس

رياح وغبار وعواصف وارتفاع وانخفاض في الحرارة شمال المملكة وغربها

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، "ربكة جوية" رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبشروا بحالة ارتدادية.. الحصيني: "ربكة جوية" من يوم غد حتى الخميس
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، "ربكة جوية" رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
09:04 AM

أبشروا بحالة ارتدادية.. الحصيني: "ربكة جوية" من يوم غد حتى الخميس

رياح وغبار وعواصف وارتفاع وانخفاض في الحرارة شمال المملكة وغربها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
14,433

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، "ربكة جوية" رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,543
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,998

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة