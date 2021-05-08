تلقى الملازم شرفي بن محمد السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.
"السبيعي" يتخرج من كلية الملك خالد برتبة ملازم
تلقى الملازم شرفي بن محمد السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.
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"السبيعي" يتخرج من كلية الملك خالد برتبة ملازمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-08
08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:36 PM
"السبيعي" يتخرج من كلية الملك خالد برتبة ملازم
تلقى الملازم شرفي بن محمد السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.
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