تبحث الجهات الأمنية في محافظة الدرب عن فتاة في الـ15من العمر اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم أمس الاثنين. وقال أحد أقاربها لـ"سبق" إنها اختفت يوم أمس، وتقدمت أسرتها ببلاغ للشرطة بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى. وأشار إلى أنها تعاني من مس، لافتًا إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة. وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.

"الدرب".. البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة قاسم الخبراني سبق 2020-01-07 تبحث الجهات الأمنية في محافظة الدرب عن فتاة في الـ15من العمر اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم أمس الاثنين.

وقال أحد أقاربها لـ"سبق" إنها اختفت يوم أمس، وتقدمت أسرتها ببلاغ للشرطة بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأشار إلى أنها تعاني من مس، لافتًا إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441 07:17 PM

"الدرب".. البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة ذووها ناشدوا من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ الشرطة





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تبحث الجهات الأمنية في محافظة الدرب عن فتاة في الـ15من العمر اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم أمس الاثنين.

وقال أحد أقاربها لـ"سبق" إنها اختفت يوم أمس، وتقدمت أسرتها ببلاغ للشرطة بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأشار إلى أنها تعاني من مس، لافتًا إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.