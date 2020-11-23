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"الأوروبي" ينوه باتفاق قادة العشرين على مواجهة الأوبئة العالمية والتحديات الاقتصادية

في ختام أعمال القمة التي ترأستها السعودية واختتمت اجتماعاتها بالرياض

نوه الاتحاد الأوروبي باتفاق قادة دول مجموعة العشرين على مواجهة الأوبئة العالمية والتحديات الاقتصادية, وذلك في ختام أعمال قمة دول المجموعة التي ترأستها المملكة العربية السعودية خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها في الرياض أمس الأحد.

وتفصيلاً، قال الاتحاد في بيان صدر في بروكسل أنه يمكن لمعاهدة دولية بشأن الأوبئة أن تساعد في منعها في المستقبل وتساعد الجميع على الاستجابة بشكل أسرع وبطريقة أكثر تنسيقاً, داعياً إلى التفاوض بشأنها مع كل الدول ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها حيث أعربت معالي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في هذا الصدد عن سعادتها لموافقة قادة دول مجموعة العشرين على إتاحة لقاحات كوفيد 19 وبأسعار معقولة للجميع.

وأشار البيان الأوروبي إلى موافقة القمة على فقرة موحدة عن التغير المناخي في "بيان قمة الرياض لمجموعة العشرين" وذلك بعد ثلاث قمم متتالية للمجموعة لم يجرِ فيها التوصل إلى مثل هذا التوافق, مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للتعافي القائم على النمو الأخضر والشامل والمستدام والمرن والرقمي بما يتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وجدد البيان تأكيد ودعم قادة مجموعة العشرين لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية والاتفاق على السعي لإيجاد حلّ قائم على الإجماع لنظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث بحلول منتصف عام 2021 م، مبني على العمل المستمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الأوروبي" ينوه باتفاق قادة العشرين على مواجهة الأوبئة العالمية والتحديات الاقتصادية
سبق

نوه الاتحاد الأوروبي باتفاق قادة دول مجموعة العشرين على مواجهة الأوبئة العالمية والتحديات الاقتصادية, وذلك في ختام أعمال قمة دول المجموعة التي ترأستها المملكة العربية السعودية خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها في الرياض أمس الأحد.

وتفصيلاً، قال الاتحاد في بيان صدر في بروكسل أنه يمكن لمعاهدة دولية بشأن الأوبئة أن تساعد في منعها في المستقبل وتساعد الجميع على الاستجابة بشكل أسرع وبطريقة أكثر تنسيقاً, داعياً إلى التفاوض بشأنها مع كل الدول ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها حيث أعربت معالي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في هذا الصدد عن سعادتها لموافقة قادة دول مجموعة العشرين على إتاحة لقاحات كوفيد 19 وبأسعار معقولة للجميع.

وأشار البيان الأوروبي إلى موافقة القمة على فقرة موحدة عن التغير المناخي في "بيان قمة الرياض لمجموعة العشرين" وذلك بعد ثلاث قمم متتالية للمجموعة لم يجرِ فيها التوصل إلى مثل هذا التوافق, مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للتعافي القائم على النمو الأخضر والشامل والمستدام والمرن والرقمي بما يتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وجدد البيان تأكيد ودعم قادة مجموعة العشرين لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية والاتفاق على السعي لإيجاد حلّ قائم على الإجماع لنظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث بحلول منتصف عام 2021 م، مبني على العمل المستمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:37 AM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:54 AM

"الأوروبي" ينوه باتفاق قادة العشرين على مواجهة الأوبئة العالمية والتحديات الاقتصادية

في ختام أعمال القمة التي ترأستها السعودية واختتمت اجتماعاتها بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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نوه الاتحاد الأوروبي باتفاق قادة دول مجموعة العشرين على مواجهة الأوبئة العالمية والتحديات الاقتصادية, وذلك في ختام أعمال قمة دول المجموعة التي ترأستها المملكة العربية السعودية خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها في الرياض أمس الأحد.

وتفصيلاً، قال الاتحاد في بيان صدر في بروكسل أنه يمكن لمعاهدة دولية بشأن الأوبئة أن تساعد في منعها في المستقبل وتساعد الجميع على الاستجابة بشكل أسرع وبطريقة أكثر تنسيقاً, داعياً إلى التفاوض بشأنها مع كل الدول ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها حيث أعربت معالي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في هذا الصدد عن سعادتها لموافقة قادة دول مجموعة العشرين على إتاحة لقاحات كوفيد 19 وبأسعار معقولة للجميع.

وأشار البيان الأوروبي إلى موافقة القمة على فقرة موحدة عن التغير المناخي في "بيان قمة الرياض لمجموعة العشرين" وذلك بعد ثلاث قمم متتالية للمجموعة لم يجرِ فيها التوصل إلى مثل هذا التوافق, مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للتعافي القائم على النمو الأخضر والشامل والمستدام والمرن والرقمي بما يتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وجدد البيان تأكيد ودعم قادة مجموعة العشرين لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية والاتفاق على السعي لإيجاد حلّ قائم على الإجماع لنظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث بحلول منتصف عام 2021 م، مبني على العمل المستمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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