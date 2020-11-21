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"رئيس البرلمان العربي": رئاسة السعودية لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي

"العسومي" نوه بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، استضافة المملكة العربية السعودية قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديًّا.

وأشاد العسومي بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعوّل عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد في تصريح له أن استضافة المملكة لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد الدور الريادي العالمي لها في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وأعرب العسومي عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئيس البرلمان العربي": رئاسة السعودية لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي
سبق

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، استضافة المملكة العربية السعودية قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديًّا.

وأشاد العسومي بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعوّل عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد في تصريح له أن استضافة المملكة لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد الدور الريادي العالمي لها في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وأعرب العسومي عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
02:54 PM

"رئيس البرلمان العربي": رئاسة السعودية لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي

"العسومي" نوه بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
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ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، استضافة المملكة العربية السعودية قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديًّا.

وأشاد العسومي بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعوّل عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد في تصريح له أن استضافة المملكة لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد الدور الريادي العالمي لها في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وأعرب العسومي عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.

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