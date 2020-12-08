النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد" يزور مركز التأهيل الشامل في جدة

استمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء

زار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مركز التأهيل الشامل في محافظة جدة.

واطلع، خلال الزيارة، على أقسام ومرافق المركز واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء والتقى بعدد من مراجعي المركز وأهاليهم للوقوف على احتياجاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ولذويهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد "العواد" على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء المركز بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.

كما زار دار الملاحظة الاجتماعية بجدة وقف خلالها على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم.

وأكد "العواد" أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" يزور مركز التأهيل الشامل في جدة
سبق

زار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مركز التأهيل الشامل في محافظة جدة.

واطلع، خلال الزيارة، على أقسام ومرافق المركز واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء والتقى بعدد من مراجعي المركز وأهاليهم للوقوف على احتياجاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ولذويهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد "العواد" على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء المركز بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.

كما زار دار الملاحظة الاجتماعية بجدة وقف خلالها على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم.

وأكد "العواد" أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
04:59 PM

"العواد" يزور مركز التأهيل الشامل في جدة

استمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
965

زار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مركز التأهيل الشامل في محافظة جدة.

واطلع، خلال الزيارة، على أقسام ومرافق المركز واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء والتقى بعدد من مراجعي المركز وأهاليهم للوقوف على احتياجاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ولذويهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد "العواد" على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء المركز بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.

كما زار دار الملاحظة الاجتماعية بجدة وقف خلالها على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم.

وأكد "العواد" أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,449
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة