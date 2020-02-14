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"تحريات المدينة" تُطيح بعصابة استولت على مسروقات بـ4 ملايين

عدد الجرائم المرتكبة بلغ 120 سرقة.. والمتهمون اعترفوا بالتفصيل

تَمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، بقيادة العقيد مشاري الفريدي، من الإطاحة بعصابة تمتهن السرقات؛ حيث وصل عدد الجرائم المرتكبة إلى 120 حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثرَ من أربعة ملايين ريال.

وتَحقق هذا الإنجاز الأمني بإشراف ومتابعة من مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، قد تَلَقّت بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة واستهداف المتهمين بها لمن يملكون الأموال دون ترك أثر لهم في مسرح الجريمة؛ حيث اتسم أسلوبهم بالتخفي بأسماء مستعارة وجمع معلومات عن مكان اختزال الأموال والاستعداد لتنفيذ الأدوار المرسومة في الجريمة وتوزيع المسروقات.

وتم تشكيل فريق عمل متخصص ومحترف لمثل هذا النوع من الجرائم، وتم إعداد خطط أمنية دقيقة ومحكمة؛ حيث تم القبض على المتهمين بالتزامن بأيدي مليئة بالأدلة والبراهين التي تثبط الجناة وتطيح بهم.

وقد استطاعت الجهات الأمنية، الإطاحة بجميع أفراد العصابة خلال فترة وجيزة؛ حيث بلغ عددهم أكثر من 25 شخصًا، وأسفرت مواجهتهم بالأدلة والقرائن إلى اعترافهم بارتكاب سرقات تجاوزت 120 جريمة متنوعة، وحدد أدوار كل شخص منهم في تنفيذها.

واعترف المتهمون بجرائمهم جملة وتفصيلًا قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المدينة المنورة شرطة المدينة المنورة إدارة التحريات والبحث الجنائي المسروقات الإطاحة بعصابة تمتهن السرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحريات المدينة" تُطيح بعصابة استولت على مسروقات بـ4 ملايين
سبق

تَمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، بقيادة العقيد مشاري الفريدي، من الإطاحة بعصابة تمتهن السرقات؛ حيث وصل عدد الجرائم المرتكبة إلى 120 حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثرَ من أربعة ملايين ريال.

وتَحقق هذا الإنجاز الأمني بإشراف ومتابعة من مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، قد تَلَقّت بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة واستهداف المتهمين بها لمن يملكون الأموال دون ترك أثر لهم في مسرح الجريمة؛ حيث اتسم أسلوبهم بالتخفي بأسماء مستعارة وجمع معلومات عن مكان اختزال الأموال والاستعداد لتنفيذ الأدوار المرسومة في الجريمة وتوزيع المسروقات.

وتم تشكيل فريق عمل متخصص ومحترف لمثل هذا النوع من الجرائم، وتم إعداد خطط أمنية دقيقة ومحكمة؛ حيث تم القبض على المتهمين بالتزامن بأيدي مليئة بالأدلة والبراهين التي تثبط الجناة وتطيح بهم.

وقد استطاعت الجهات الأمنية، الإطاحة بجميع أفراد العصابة خلال فترة وجيزة؛ حيث بلغ عددهم أكثر من 25 شخصًا، وأسفرت مواجهتهم بالأدلة والقرائن إلى اعترافهم بارتكاب سرقات تجاوزت 120 جريمة متنوعة، وحدد أدوار كل شخص منهم في تنفيذها.

واعترف المتهمون بجرائمهم جملة وتفصيلًا قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
06:13 PM

"تحريات المدينة" تُطيح بعصابة استولت على مسروقات بـ4 ملايين

عدد الجرائم المرتكبة بلغ 120 سرقة.. والمتهمون اعترفوا بالتفصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تَمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، بقيادة العقيد مشاري الفريدي، من الإطاحة بعصابة تمتهن السرقات؛ حيث وصل عدد الجرائم المرتكبة إلى 120 حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثرَ من أربعة ملايين ريال.

وتَحقق هذا الإنجاز الأمني بإشراف ومتابعة من مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، قد تَلَقّت بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة واستهداف المتهمين بها لمن يملكون الأموال دون ترك أثر لهم في مسرح الجريمة؛ حيث اتسم أسلوبهم بالتخفي بأسماء مستعارة وجمع معلومات عن مكان اختزال الأموال والاستعداد لتنفيذ الأدوار المرسومة في الجريمة وتوزيع المسروقات.

وتم تشكيل فريق عمل متخصص ومحترف لمثل هذا النوع من الجرائم، وتم إعداد خطط أمنية دقيقة ومحكمة؛ حيث تم القبض على المتهمين بالتزامن بأيدي مليئة بالأدلة والبراهين التي تثبط الجناة وتطيح بهم.

وقد استطاعت الجهات الأمنية، الإطاحة بجميع أفراد العصابة خلال فترة وجيزة؛ حيث بلغ عددهم أكثر من 25 شخصًا، وأسفرت مواجهتهم بالأدلة والقرائن إلى اعترافهم بارتكاب سرقات تجاوزت 120 جريمة متنوعة، وحدد أدوار كل شخص منهم في تنفيذها.

واعترف المتهمون بجرائمهم جملة وتفصيلًا قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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