نفذت صحة بيشة 17,341 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال عام 2021م. وأوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12,546 زيارة ميدانية، كما استفاد 1045 مستفيدًا من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدًا من خدمات الزيارات الهاتفية، كما تم تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدًا. وأضافت "صحة بيشة" أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل؛ الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية. وشملت الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض، ورعاية المريض والعائلة.

"صحة بيشة" تنفذ 17 ألف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية في 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01 نفذت صحة بيشة 17,341 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12,546 زيارة ميدانية، كما استفاد 1045 مستفيدًا من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدًا من خدمات الزيارات الهاتفية، كما تم تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدًا.



وأضافت "صحة بيشة" أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل؛ الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.



وشملت الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض، ورعاية المريض والعائلة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 03:22 PM

"صحة بيشة" تنفذ 17 ألف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية في 2021 شملت متابعة طريحي الفراش والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والتثقيف الصحي





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نفذت صحة بيشة 17,341 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12,546 زيارة ميدانية، كما استفاد 1045 مستفيدًا من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدًا من خدمات الزيارات الهاتفية، كما تم تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدًا.



وأضافت "صحة بيشة" أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل؛ الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.



وشملت الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض، ورعاية المريض والعائلة.