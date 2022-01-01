النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة بيشة" تنفذ 17 ألف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية في 2021

شملت متابعة طريحي الفراش والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والتثقيف الصحي

نفذت صحة بيشة 17,341 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال عام 2021م.
وأوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12,546 زيارة ميدانية، كما استفاد 1045 مستفيدًا من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدًا من خدمات الزيارات الهاتفية، كما تم تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدًا.

وأضافت "صحة بيشة" أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل؛ الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.

وشملت الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض، ورعاية المريض والعائلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة بيشة" تنفذ 17 ألف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية في 2021
سبق

نفذت صحة بيشة 17,341 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال عام 2021م.
وأوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12,546 زيارة ميدانية، كما استفاد 1045 مستفيدًا من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدًا من خدمات الزيارات الهاتفية، كما تم تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدًا.

وأضافت "صحة بيشة" أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل؛ الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.

وشملت الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض، ورعاية المريض والعائلة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
03:22 PM

"صحة بيشة" تنفذ 17 ألف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية في 2021

شملت متابعة طريحي الفراش والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والتثقيف الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
36

نفذت صحة بيشة 17,341 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال عام 2021م.
وأوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12,546 زيارة ميدانية، كما استفاد 1045 مستفيدًا من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدًا من خدمات الزيارات الهاتفية، كما تم تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدًا.

وأضافت "صحة بيشة" أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل؛ الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.

وشملت الخدمات توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض، وتوفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض، ورعاية المريض والعائلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,082
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة