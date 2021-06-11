مصرع 8 جنود في عملية انتحارية جنوب اليمن

استهدفت قوات الحزام الأمني في سوق زنجبار

لقي ثمانية جنود مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة استهدفت عربة نقل الجنود في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ووقع الانفجار في سوق مدينة زنجبار بالمحافظة المطلة على بحر العرب، وتعتبر محور تهدئة مدعومة من التحالف بقيادة السعودية بين القوات الجنوبية ومليشيات إخوان اليمن.

وقال مصدر في قوات الحزام الأمني بعدن، وفق "سكاي نيوز عربية": المعلومات التي وصلتهم من أبين تفيد بأن دراجةً نارية تم إيقافها بجانب عربة نقل الجنود نوع "دينا"، وانفجرت بمجرد عودة الجنود من أداء صلاة الجمعة وصعودهم على العربة.

وأضاف أن المنطقة التي انفجرت فيها الدراجة المفخخة تضم سوقًا للقات، وتزدحم بالمواطنين في مثل هذا الوقت من يوم الجمعة.



ونقل الجرحى والقتلى على الفور إلى مستشفى الرازي في خنفر لإنقاذ حياة الجرحى، الذي أشار إلى أن أعداد القتلى مرشحةٌ للارتفاع.

