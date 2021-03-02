أمانة الرياض: رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت
قالت: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية لوقايتكم من الوباء
أعلنت أمانة الرياض إغلاقها 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.
وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض: رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-02
أعلنت أمانة الرياض إغلاقها 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.
وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:22 AM
أمانة الرياض: رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت
قالت: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية لوقايتكم من الوباء
أعلنت أمانة الرياض إغلاقها 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.
وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.