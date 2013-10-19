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"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

تستهدف تشجيع النساء فوق عمر 40 سنة على المتابعة الدورية

فعّلت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

"وين كنت .. وين صرت والمقامة في المستشفى السعودي الألماني

بحائل، بالتعاون مع جمعية بسمة لمرضى السرطان بحائل، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

يُشار إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥ % - بإذن الله - وعن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه يُسهم - بإذن الله - في خفض معدل الوفيات.

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"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى
سبق

فعّلت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

"وين كنت .. وين صرت والمقامة في المستشفى السعودي الألماني

بحائل، بالتعاون مع جمعية بسمة لمرضى السرطان بحائل، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

يُشار إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥ % - بإذن الله - وعن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه يُسهم - بإذن الله - في خفض معدل الوفيات.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
10:33 PM

"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

تستهدف تشجيع النساء فوق عمر 40 سنة على المتابعة الدورية

A A A
منصور الشلاقي - حائل
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1,787

فعّلت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

"وين كنت .. وين صرت والمقامة في المستشفى السعودي الألماني

بحائل، بالتعاون مع جمعية بسمة لمرضى السرطان بحائل، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

يُشار إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥ % - بإذن الله - وعن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه يُسهم - بإذن الله - في خفض معدل الوفيات.

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