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غدًا بموسم الرياض.. انطلاق أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم

بتجربة تفوق الخيال في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة

تنطلق غدًا الجمعة فعاليات مهرجان الرياض للألعاب ضمن موسم الرياض 2021، وذلك تحت شعار "اكتشف، العب، تسوق".

وتعد هذه الفعالية أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم، وتجربة تفوق الخيال؛ حيث يستقطب أهم وأكبر الأنشطة الترفيهية ويجمعها في مكان واحد على مدار عشرة أيام متواصلة.

ولأول مرة بالعالم في مهرجان الرياض للألعاب 18 براندًا عالميًا يطلقون ألعابًا جديدة، كما يمنح المهرجان كل أفراد العائلة فرصة الاكتشاف، اللعب، والتسوق يجتمع به أهم المؤثرين لكشف الستار عن أكثر من 500 لعبة جديدة.

ويحظى الزائرون بفرصة الاستمتاع بمشاهدة عدد كبير من العروض الحصريّة لأول مرة في تاريخ المملكة والعالم، كما سيكون للصغار النصيب الأكبر من التسلية والترفيه عبر مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهيّة الآمنة المستوحاة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

ووعد مهرجان الرياض للألعاب زواره بمفاجآت لا تنتهي، كما يوفر لهم فرصة الاستفادة من أقوى العروض والخصومات على مئات الألعاب.

ومن المقرر ولأول مرة في السعودية حضور "بليبي" و"بيبا بيج"؛ حيث ينتظرون كل الأطفال في مهرجان الرياض للألعاب، وأن تستمر فعاليات المهرجان على مدار 10 أيام متواصلة، ما بين 12-21 نوفمبر الجاري، من الساعة 4 عصرًا بواجهة الرياض، وذلك برسوم دخول 50 ريالًا، وللراغبين في حجز التذاكر من خلال الرابط التالي:

‪https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyadh-toy-festival

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا بموسم الرياض.. انطلاق أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم
سبق

تنطلق غدًا الجمعة فعاليات مهرجان الرياض للألعاب ضمن موسم الرياض 2021، وذلك تحت شعار "اكتشف، العب، تسوق".

وتعد هذه الفعالية أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم، وتجربة تفوق الخيال؛ حيث يستقطب أهم وأكبر الأنشطة الترفيهية ويجمعها في مكان واحد على مدار عشرة أيام متواصلة.

ولأول مرة بالعالم في مهرجان الرياض للألعاب 18 براندًا عالميًا يطلقون ألعابًا جديدة، كما يمنح المهرجان كل أفراد العائلة فرصة الاكتشاف، اللعب، والتسوق يجتمع به أهم المؤثرين لكشف الستار عن أكثر من 500 لعبة جديدة.

ويحظى الزائرون بفرصة الاستمتاع بمشاهدة عدد كبير من العروض الحصريّة لأول مرة في تاريخ المملكة والعالم، كما سيكون للصغار النصيب الأكبر من التسلية والترفيه عبر مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهيّة الآمنة المستوحاة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

ووعد مهرجان الرياض للألعاب زواره بمفاجآت لا تنتهي، كما يوفر لهم فرصة الاستفادة من أقوى العروض والخصومات على مئات الألعاب.

ومن المقرر ولأول مرة في السعودية حضور "بليبي" و"بيبا بيج"؛ حيث ينتظرون كل الأطفال في مهرجان الرياض للألعاب، وأن تستمر فعاليات المهرجان على مدار 10 أيام متواصلة، ما بين 12-21 نوفمبر الجاري، من الساعة 4 عصرًا بواجهة الرياض، وذلك برسوم دخول 50 ريالًا، وللراغبين في حجز التذاكر من خلال الرابط التالي:

‪https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyadh-toy-festival

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:27 PM

غدًا بموسم الرياض.. انطلاق أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم

بتجربة تفوق الخيال في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,912

تنطلق غدًا الجمعة فعاليات مهرجان الرياض للألعاب ضمن موسم الرياض 2021، وذلك تحت شعار "اكتشف، العب، تسوق".

وتعد هذه الفعالية أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم، وتجربة تفوق الخيال؛ حيث يستقطب أهم وأكبر الأنشطة الترفيهية ويجمعها في مكان واحد على مدار عشرة أيام متواصلة.

ولأول مرة بالعالم في مهرجان الرياض للألعاب 18 براندًا عالميًا يطلقون ألعابًا جديدة، كما يمنح المهرجان كل أفراد العائلة فرصة الاكتشاف، اللعب، والتسوق يجتمع به أهم المؤثرين لكشف الستار عن أكثر من 500 لعبة جديدة.

ويحظى الزائرون بفرصة الاستمتاع بمشاهدة عدد كبير من العروض الحصريّة لأول مرة في تاريخ المملكة والعالم، كما سيكون للصغار النصيب الأكبر من التسلية والترفيه عبر مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهيّة الآمنة المستوحاة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

ووعد مهرجان الرياض للألعاب زواره بمفاجآت لا تنتهي، كما يوفر لهم فرصة الاستفادة من أقوى العروض والخصومات على مئات الألعاب.

ومن المقرر ولأول مرة في السعودية حضور "بليبي" و"بيبا بيج"؛ حيث ينتظرون كل الأطفال في مهرجان الرياض للألعاب، وأن تستمر فعاليات المهرجان على مدار 10 أيام متواصلة، ما بين 12-21 نوفمبر الجاري، من الساعة 4 عصرًا بواجهة الرياض، وذلك برسوم دخول 50 ريالًا، وللراغبين في حجز التذاكر من خلال الرابط التالي:

‪https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyadh-toy-festival

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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