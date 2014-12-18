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خلال أسبوع.. ضبط 15088 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تتوعد كل من يسهل دخول المخالفين أو نقلهم أو يوفر لهم المأوى

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 5 / 1443هـ الموافق 9/ 12/ 2021م حتى 11/ 5/ 1443هـ الموافق 15/ 12/ 2021م، عن ضبط "15088" مخالفًا، منهم "7508" مخالفين لنظام الإقامة، و"5730" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"1850" مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة "454" شخصًا، "34%" منهم يمنيو الجنسية، و"59%" إثيوبيو الجنسية، و"7%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "21" شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط "16" متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "91551" وافدًا مخالفًا؛ منهم "82841" رجلًا، و"8710" نساء.

وتمت إحالة "79863" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "2170" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "7663" مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. ضبط 15088 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 5 / 1443هـ الموافق 9/ 12/ 2021م حتى 11/ 5/ 1443هـ الموافق 15/ 12/ 2021م، عن ضبط "15088" مخالفًا، منهم "7508" مخالفين لنظام الإقامة، و"5730" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"1850" مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة "454" شخصًا، "34%" منهم يمنيو الجنسية، و"59%" إثيوبيو الجنسية، و"7%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "21" شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط "16" متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "91551" وافدًا مخالفًا؛ منهم "82841" رجلًا، و"8710" نساء.

وتمت إحالة "79863" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "2170" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "7663" مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:21 PM

خلال أسبوع.. ضبط 15088 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تتوعد كل من يسهل دخول المخالفين أو نقلهم أو يوفر لهم المأوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 5 / 1443هـ الموافق 9/ 12/ 2021م حتى 11/ 5/ 1443هـ الموافق 15/ 12/ 2021م، عن ضبط "15088" مخالفًا، منهم "7508" مخالفين لنظام الإقامة، و"5730" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"1850" مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة "454" شخصًا، "34%" منهم يمنيو الجنسية، و"59%" إثيوبيو الجنسية، و"7%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "21" شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط "16" متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "91551" وافدًا مخالفًا؛ منهم "82841" رجلًا، و"8710" نساء.

وتمت إحالة "79863" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "2170" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "7663" مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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