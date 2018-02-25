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السعوديون يشاركون الكويتيين احتفالهم بيومهم الوطني.. "العساكر": لؤلؤة العرب

فيما كتبت "الاتصالات": نبارك لأشقائنا حكومةً وشعباً.. عسى دياركم دائماً عزيزة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالات دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني، وأطلقوا شعارات تحمل العلم السعودي وعلم الكويت، معبرين عن فرحتهم، متمنين دوام الأفراح لحكومة الكويت وشعبها الوفي.

ودشن المغردون، في موقع التواصل الاجتماعي، وسماً على "تويتر" وصل للترند أطلق عليه #السعوديه_الكويت_قلب_واحد، عبروا خلاله عن عمق العلاقة بين المواطن السعودي والكويتي، وما تجسده من محبة وطيدة خلدها زمن قديم كان شعاره التلاحم والتكاتف، مستذكرين المواقف التاريخية بين البلدين.

وشاركت "الاتصالات السعودية" بتغريدة: "نبارك لأشقائنا دولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة اليوم_الوطني_الكويتي، وعسى دياركم دائماً عزيزة".

وقال مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشؤون الخاصة بدر العساكر في تغريدة: "الكويت الشقيقة، لؤلؤة العرب التي اعتادت الفرح، الأمنيات لها بالخير والتقدم، والتهنئة بيومها الوطني لقيادتها وشعبها الكريم".

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السعوديون يشاركون الكويتيين احتفالهم بيومهم الوطني.. "العساكر": لؤلؤة العرب
سبق

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالات دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني، وأطلقوا شعارات تحمل العلم السعودي وعلم الكويت، معبرين عن فرحتهم، متمنين دوام الأفراح لحكومة الكويت وشعبها الوفي.

ودشن المغردون، في موقع التواصل الاجتماعي، وسماً على "تويتر" وصل للترند أطلق عليه #السعوديه_الكويت_قلب_واحد، عبروا خلاله عن عمق العلاقة بين المواطن السعودي والكويتي، وما تجسده من محبة وطيدة خلدها زمن قديم كان شعاره التلاحم والتكاتف، مستذكرين المواقف التاريخية بين البلدين.

وشاركت "الاتصالات السعودية" بتغريدة: "نبارك لأشقائنا دولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة اليوم_الوطني_الكويتي، وعسى دياركم دائماً عزيزة".

وقال مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشؤون الخاصة بدر العساكر في تغريدة: "الكويت الشقيقة، لؤلؤة العرب التي اعتادت الفرح، الأمنيات لها بالخير والتقدم، والتهنئة بيومها الوطني لقيادتها وشعبها الكريم".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:34 AM

السعوديون يشاركون الكويتيين احتفالهم بيومهم الوطني.. "العساكر": لؤلؤة العرب

فيما كتبت "الاتصالات": نبارك لأشقائنا حكومةً وشعباً.. عسى دياركم دائماً عزيزة

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بندر آل فطيح - الرياض
3
2,549

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالات دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني، وأطلقوا شعارات تحمل العلم السعودي وعلم الكويت، معبرين عن فرحتهم، متمنين دوام الأفراح لحكومة الكويت وشعبها الوفي.

ودشن المغردون، في موقع التواصل الاجتماعي، وسماً على "تويتر" وصل للترند أطلق عليه #السعوديه_الكويت_قلب_واحد، عبروا خلاله عن عمق العلاقة بين المواطن السعودي والكويتي، وما تجسده من محبة وطيدة خلدها زمن قديم كان شعاره التلاحم والتكاتف، مستذكرين المواقف التاريخية بين البلدين.

وشاركت "الاتصالات السعودية" بتغريدة: "نبارك لأشقائنا دولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة اليوم_الوطني_الكويتي، وعسى دياركم دائماً عزيزة".

وقال مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشؤون الخاصة بدر العساكر في تغريدة: "الكويت الشقيقة، لؤلؤة العرب التي اعتادت الفرح، الأمنيات لها بالخير والتقدم، والتهنئة بيومها الوطني لقيادتها وشعبها الكريم".

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