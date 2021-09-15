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تحت شعار "هي لنا دار".. تعليم القنفذة يستعد للاحتفاء باليوم الوطني الــ(91)

الزاحمي: الاحتفاء بهذا اليوم ترسيخ للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن

تحتفي إدارة التعليم بالقنفذة باليوم الوطني الــ 91 والذي سينفذ هذا العام تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب ومقرات الإدارة ومدارسها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة ( 2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح أن فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني ستنطلق عن بُعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مدى أسبوع دراسي كامل ابتداءً من الأحد القادم الموافق 19 / 2 إلى الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ.

وشدد "الزاحمي" على إيلاء هذه المناسبة الوطنية الغالية العناية والاهتمام من خلال تفعيل جميع أنشطة وفعاليات المناسبة الغالية.

وبيّن "الزاحمي" أنه تم تشكيل لجان تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لتولي مهام الإشراف والمتابعة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني، مشددًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني والخروج بأجمل الصورة.

هذا وقد أوضح رئيس النشاط الطلابي الدكتور يحيى حسين السيد أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن أكثر من 12 فعالية نوعية سيجري تنفيذها حضوريًا أو عن بُعد في كل المدارس ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم، يأتي في مقدمتها إقامة أوبريت وفولكلور وطني بمشاركة الطلاب والطالبات يبرز جهود المؤسس رحمه الله ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين وما تمر به المملكة من نمو وتطور على كل المستويات.

وذكر "السيد" أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن برامج وفعاليات متنوعة ومتعددة بين جداريات وطنية يرسمها أبناء وبنات تعليم القنفذة حبًا له وفخرًا بمكانته وولاء لقيادته وفعاليات مسرحية يرسم على خشبته أبناء وبنات تعليم القنفذة أجمل صور الحب للوطن وأروعه شعرًا ونثرًا وتمثيلاً.

وذكر "السيد" أن هناك فعاليات وألعابًا شعبية تراثية ستقدم على الشاطئ الغربي يشارك فيه المجتمع المحلي في تلك الفعاليات والألعاب.

من جهة أخرى بيّنت مديرة نشاط الطالبات درويشة النغيص أن فقرات الاحتفائية هذا العام تجمع بين صور الأصالة للقديم في بلادنا من خلال تقديم فعالية "حارة أجدادي" وتأتي فعالية "دون حدك يا وطن" لتذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن..


كما تضمنت خطة الاحتفاء فعالية "رسائل وطنية بلغة الإشارة" والتي تأتي لتعزيز مشاركات جميع الفئات في هذه المناسبة الغالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تحت شعار "هي لنا دار".. تعليم القنفذة يستعد للاحتفاء باليوم الوطني الــ(91)
سبق

تحتفي إدارة التعليم بالقنفذة باليوم الوطني الــ 91 والذي سينفذ هذا العام تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب ومقرات الإدارة ومدارسها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة ( 2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح أن فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني ستنطلق عن بُعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مدى أسبوع دراسي كامل ابتداءً من الأحد القادم الموافق 19 / 2 إلى الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ.

وشدد "الزاحمي" على إيلاء هذه المناسبة الوطنية الغالية العناية والاهتمام من خلال تفعيل جميع أنشطة وفعاليات المناسبة الغالية.

وبيّن "الزاحمي" أنه تم تشكيل لجان تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لتولي مهام الإشراف والمتابعة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني، مشددًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني والخروج بأجمل الصورة.

هذا وقد أوضح رئيس النشاط الطلابي الدكتور يحيى حسين السيد أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن أكثر من 12 فعالية نوعية سيجري تنفيذها حضوريًا أو عن بُعد في كل المدارس ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم، يأتي في مقدمتها إقامة أوبريت وفولكلور وطني بمشاركة الطلاب والطالبات يبرز جهود المؤسس رحمه الله ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين وما تمر به المملكة من نمو وتطور على كل المستويات.

وذكر "السيد" أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن برامج وفعاليات متنوعة ومتعددة بين جداريات وطنية يرسمها أبناء وبنات تعليم القنفذة حبًا له وفخرًا بمكانته وولاء لقيادته وفعاليات مسرحية يرسم على خشبته أبناء وبنات تعليم القنفذة أجمل صور الحب للوطن وأروعه شعرًا ونثرًا وتمثيلاً.

وذكر "السيد" أن هناك فعاليات وألعابًا شعبية تراثية ستقدم على الشاطئ الغربي يشارك فيه المجتمع المحلي في تلك الفعاليات والألعاب.

من جهة أخرى بيّنت مديرة نشاط الطالبات درويشة النغيص أن فقرات الاحتفائية هذا العام تجمع بين صور الأصالة للقديم في بلادنا من خلال تقديم فعالية "حارة أجدادي" وتأتي فعالية "دون حدك يا وطن" لتذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن..


كما تضمنت خطة الاحتفاء فعالية "رسائل وطنية بلغة الإشارة" والتي تأتي لتعزيز مشاركات جميع الفئات في هذه المناسبة الغالية.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:41 PM

تحت شعار "هي لنا دار".. تعليم القنفذة يستعد للاحتفاء باليوم الوطني الــ(91)

الزاحمي: الاحتفاء بهذا اليوم ترسيخ للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تحتفي إدارة التعليم بالقنفذة باليوم الوطني الــ 91 والذي سينفذ هذا العام تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب ومقرات الإدارة ومدارسها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة ( 2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح أن فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني ستنطلق عن بُعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مدى أسبوع دراسي كامل ابتداءً من الأحد القادم الموافق 19 / 2 إلى الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ.

وشدد "الزاحمي" على إيلاء هذه المناسبة الوطنية الغالية العناية والاهتمام من خلال تفعيل جميع أنشطة وفعاليات المناسبة الغالية.

وبيّن "الزاحمي" أنه تم تشكيل لجان تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لتولي مهام الإشراف والمتابعة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني، مشددًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني والخروج بأجمل الصورة.

هذا وقد أوضح رئيس النشاط الطلابي الدكتور يحيى حسين السيد أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن أكثر من 12 فعالية نوعية سيجري تنفيذها حضوريًا أو عن بُعد في كل المدارس ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم، يأتي في مقدمتها إقامة أوبريت وفولكلور وطني بمشاركة الطلاب والطالبات يبرز جهود المؤسس رحمه الله ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين وما تمر به المملكة من نمو وتطور على كل المستويات.

وذكر "السيد" أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن برامج وفعاليات متنوعة ومتعددة بين جداريات وطنية يرسمها أبناء وبنات تعليم القنفذة حبًا له وفخرًا بمكانته وولاء لقيادته وفعاليات مسرحية يرسم على خشبته أبناء وبنات تعليم القنفذة أجمل صور الحب للوطن وأروعه شعرًا ونثرًا وتمثيلاً.

وذكر "السيد" أن هناك فعاليات وألعابًا شعبية تراثية ستقدم على الشاطئ الغربي يشارك فيه المجتمع المحلي في تلك الفعاليات والألعاب.

من جهة أخرى بيّنت مديرة نشاط الطالبات درويشة النغيص أن فقرات الاحتفائية هذا العام تجمع بين صور الأصالة للقديم في بلادنا من خلال تقديم فعالية "حارة أجدادي" وتأتي فعالية "دون حدك يا وطن" لتذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن..


كما تضمنت خطة الاحتفاء فعالية "رسائل وطنية بلغة الإشارة" والتي تأتي لتعزيز مشاركات جميع الفئات في هذه المناسبة الغالية.

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