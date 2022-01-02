صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على مواطن؛ بحوزته (41.000) قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة الوجه، مخبأة بطريقة سرية في مركبته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 41.000 قرص إمفيتامين مخدِّر في "الوجه" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-02 صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على مواطن؛ بحوزته (41.000) قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة الوجه، مخبأة بطريقة سرية في مركبته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 10:43 PM

"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 41.000 قرص إمفيتامين مخدِّر في "الوجه" مخبأة بطريقة سرية في مركبته





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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على مواطن؛ بحوزته (41.000) قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة الوجه، مخبأة بطريقة سرية في مركبته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.