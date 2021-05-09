أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
التحالف: الدفاع الجوي يعترض ويدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
التحالف: الدفاع الجوي يعترض ويدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.