وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-10 أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية. وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل. وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 02:39 PM

اخر تعديل 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 04:21 PM

فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية





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أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.