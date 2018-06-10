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فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك

أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك
سبق

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:39 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:21 PM

فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك

أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,055

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

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