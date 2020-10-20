"طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض

أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.
ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.
أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.
ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.
أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.
ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.
أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.
ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.