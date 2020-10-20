النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض

لا يزال يرقد على السرير الأبيض

أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.

ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض
سبق

أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.

ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:38 PM

"طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض

لا يزال يرقد على السرير الأبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
210

أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض.

ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة