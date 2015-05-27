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أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية

توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الأربعاء، بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أنهت عقود "خام برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتاً، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.87 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 14 سنتاً، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولاراً للبرميل.

وتخلص الخامان القياسيان من خسائر، بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس عام 2020، فيما رفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كورونا.

وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يومياً، وزاد الطلب على نواتج التقطير.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية
سبق

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الأربعاء، بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أنهت عقود "خام برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتاً، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.87 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 14 سنتاً، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولاراً للبرميل.

وتخلص الخامان القياسيان من خسائر، بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس عام 2020، فيما رفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كورونا.

وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يومياً، وزاد الطلب على نواتج التقطير.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:05 AM

أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية

توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الأربعاء، بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أنهت عقود "خام برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتاً، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.87 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 14 سنتاً، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولاراً للبرميل.

وتخلص الخامان القياسيان من خسائر، بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس عام 2020، فيما رفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كورونا.

وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يومياً، وزاد الطلب على نواتج التقطير.

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