"أبل" تكشف النقاب عن عدد من الأجهزة والخدمات الجديدة خلال مؤتمرها.. هنا التفاصيل

أعلنت إطلاق "8iPad" والنسخة الجديدة من "iPad Air" وخدمة اللياقة البدنية

كشفت شركة "Apple" خلال مؤتمرها الذي عقدته عبر الإنترنت تحت عنوان "Time Flies"، بمقر الشركة الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، النقاب عن العديد من الأجهزة والخدمات الجديدة للشركة.

وتفصيلاً، جاءت أهم الخدمات والأجهزة التي أعلنتها الشركة كالآتي:

أولاً: Apple Watch Series 6:

يعدُّ الجيل السادس من ساعات "Apple" أبرز وأهم ما تم إعلانه خلال مؤتمر الليلة نظرًا للمميزات غير المسبوقة للساعة، المتمثلة في الآتي:

- قياس مستويات الأكسجين في الدم بسرعة تصل إلى 15 ثانية فقط للحصول على قياسات صحيحة.

- معالج جديد ثنائي النواة تحت اسم "S6" لتقديم أفضل أداء.

- شاشة "Retina" أكثر سطوعًا من الموجودة بالجيل الخامس بمرتين ونصف المرة؛ وهو ما سيمكّن المستخدمين من رؤية واجهة الساعة بوضوح تحت أشعة الشمس.

- مقياس ارتفاع قيد التشغيل دائمًا، يمكّن المستخدمين من التعرّف على الارتفاع في الوقت الفعلي طوال اليوم من خلال مقياس ارتفاع بارومتري، وGPS، وشبكات WiFi القريبة.

- إضافة لون أزرق جديد لإطارات الألمنيوم المتوافرة باللون الفضي والرمادي الفلكي والذهب، وأحزمة باللون الأحمر الزاهي، وموديلات ستانلس ستيل باللون الرمادي الداكن.

- أحزمة مريحة تحت اسم "Solo Loop" قابلة للتمدد وتغيير حجمها حسب حجم المعصم، وبتصميمَن مختلفَين من القماش والمطاط.

- سعر الساعة 399 دولارًا أمريكيًّا.

ثانيًا: Apple Watch SE:

أعلنت الشركة أيضًا نسخة اقتصادية من ساعتها باسم "Apple Watch SE"، التي تتميز بالآتي:

- تضم جميع ميزات الجيل الخامس من الساعات مع تصميم جديد.

- شاشة "Retina" أكبر حجمًا وأكثر تطورًا بحواف نحيفة وزوايا مدورة.

- مقياس التسارع والجيروسكوب ومقياس الارتفاع الذي يبقى قيد التشغيل دائمًا مثل الجيل السادس الجديد.

- ميزات للحفاظ على الصحة والسلامة، مثل ميزة اكتشاف السقوط، وطوارئ SOS، ومكالمات الطوارئ، وتطبيق الضوضاء.

- شريحة "S5" بنظام دوائر متكاملة مجمعة "SiP" مع معالج ثنائي النواة.

- سعر الساعة 279 دولارًا أمريكيًّا.

ثالثًا: iPad 8::

وأزاحت شركة "أبل" خلال المؤتمر الستار عن الجيل الثامن من أجهزة "الآيباد"، بالمميزات التالية:

- شريحة "A12 Bionic" القوية التي تتيح المحرك العصبي "Neural Engine" لأول مرة في أجهزة الآيباد.

- قفزة هائلة في مستوى الأداء، بفضل وحدة المعالجة المركزية التي توفر أداء أسرع بنسبة 40%، مما يجعله أسرعة من جهاز لابتوب "Windows" بمقدار الضعف، وأسرع بمقدار ثلاث مرات من تابلت "Android"، وأسرع بمقدار ست مرات من جهاز "Chromebook".

- شاشة "Retina" بمقاس 10.2 إنش.

- خفيف الوزن وسهل الحمل ومتين.

- بطارية تدوم طوال اليوم وهو ما سيتيح لمستخدميه حرية العمل والتعلم والتنقل.

- سعة 32GB و128GB.

- يتوفر باللون الفضي والرمادي والذهبي.

- سعر الجهاز يبدأ من 329 دولار أمريكي.

رابعًا: iPad Air:

بجانب الجيل الثامن من "iPad"، كشفت الشركة النقاب عن نسخة جديدة من "iPad Air"، تتميز بالتالي:

- يأتي بخمسة ألوان وهي، الفضي، والرمادي، والذهبي الوردي، والأخضر، والأزرق السماوي.

- تملئ الشاشة "Liquid Retina" واجهة الجهاز بالكامل، بمقاس 10.9 إنش.

- يتوافق مع لوحة مفاتيح "Magic Keyboard".

- شريحة "A14 Bionic" التي تعد أكثر الشرائح تطورًا وقدرة على التعامل مع التطبيقات التي تتطلب قدرة فائقة.

- يحتوي على كاميرا "FaceTime HD 7MP" أمامية، وكاميرا خلفية "12MP".

- منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة كبيرة.

- حساس بصمة ضمن زر التشغيل.

- سعر الجهاز 599 دولار أمريكي.

خامسًا: Apple One:

بجانب الأجهزة الجديدة، أعلنت الشركة عن خدمة جديدة بعنوان "Apple One"، والتي تجمع خدمات الشركة في حزمة واحدة فقط، باشتراك موحد وتكلفة أقل، ويبلغ أسعارها:

14.95 دولار أمريكي للاشتراك الفردي، والذي يضم عدة خدمات كبث المحتوى، وآيكلاود، وآركيد.

- 19.95 دولار أمريكي للاشتراك العائلي، والذي يضم جميع الخدمات التي تمت الإشارة إليها في النقطة السابقة.

- 29.95 للاشتراك الرائد، والذي يوفر الخدمات السابقة أيضًا، بالإضافة إلى خدمة الأخبار واللياقة البدنية الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم.

سادسًا: Fitness+:

تعد خدمة اللياقة البدنية "Fitness+" من أهم الخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي تتميز بالتالي:

- يمكن الاستفادة منها من خلال جميع أجهزة الشركة سواء كانت "iPhone" أو "iPad" أو "Apple TV" بالإضافة إلى "Apple Watch".

- تمارين مثيلة للمتاحة في الصالات الرياضية من خلال مدربين عالميين.

- قيمة الاشتراك الشهري 9.99 دولار أمريكي، والسنوي 79.99 دولار أمريكي.

- يمكن الحصول على الخدمة بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر عند شراء "Apple Watch Series 6".

وفي النهاية، وردًا على العديد من التساؤلات المتعلقة بهاتف "iPhone 12"، نود التنويه إلى أنه لم يتم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد خلال المؤتمر، إلا أن التسريبات التي نشرتها عدد كبير من المواقع العالمية تؤكد أنه سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آخر للشركة خلال شهر أكتوبر المقبل.