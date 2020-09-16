"أبل" تكشف النقاب عن عدد من الأجهزة والخدمات الجديدة خلال مؤتمرها.. هنا التفاصيل

وأزاحت شركة "أبل" خلال المؤتمر الستار عن الجيل الثامن من أجهزة "الآيباد"، بالمميزات التالية:
- شريحة "A12 Bionic" القوية التي تتيح المحرك العصبي "Neural Engine" لأول مرة في أجهزة الآيباد.
- قفزة هائلة في مستوى الأداء، بفضل وحدة المعالجة المركزية التي توفر أداء أسرع بنسبة 40%، مما يجعله أسرعة من جهاز لابتوب "Windows" بمقدار الضعف، وأسرع بمقدار ثلاث مرات من تابلت "Android"، وأسرع بمقدار ست مرات من جهاز "Chromebook".
- شاشة "Retina" بمقاس 10.2 إنش.
- خفيف الوزن وسهل الحمل ومتين.
- بطارية تدوم طوال اليوم وهو ما سيتيح لمستخدميه حرية العمل والتعلم والتنقل.
- سعة 32GB و128GB.
- يتوفر باللون الفضي والرمادي والذهبي.
- سعر الجهاز يبدأ من 329 دولار أمريكي.
رابعًا: iPad Air:
بجانب الجيل الثامن من "iPad"، كشفت الشركة النقاب عن نسخة جديدة من "iPad Air"، تتميز بالتالي:
- شريحة "A14 Bionic" التي تعد أكثر الشرائح تطورًا وقدرة على التعامل مع التطبيقات التي تتطلب قدرة فائقة.
- يحتوي على كاميرا "FaceTime HD 7MP" أمامية، وكاميرا خلفية "12MP".
- منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة كبيرة.
- حساس بصمة ضمن زر التشغيل.
- سعر الجهاز 599 دولار أمريكي.
خامسًا: Apple One:
بجانب الأجهزة الجديدة، أعلنت الشركة عن خدمة جديدة بعنوان "Apple One"، والتي تجمع خدمات الشركة في حزمة واحدة فقط، باشتراك موحد وتكلفة أقل، ويبلغ أسعارها:
14.95 دولار أمريكي للاشتراك الفردي، والذي يضم عدة خدمات كبث المحتوى، وآيكلاود، وآركيد.
- 19.95 دولار أمريكي للاشتراك العائلي، والذي يضم جميع الخدمات التي تمت الإشارة إليها في النقطة السابقة.
- 29.95 للاشتراك الرائد، والذي يوفر الخدمات السابقة أيضًا، بالإضافة إلى خدمة الأخبار واللياقة البدنية الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم.
سادسًا: Fitness+:
تعد خدمة اللياقة البدنية "Fitness+" من أهم الخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي تتميز بالتالي:
- يمكن الاستفادة منها من خلال جميع أجهزة الشركة سواء كانت "iPhone" أو "iPad" أو "Apple TV" بالإضافة إلى "Apple Watch".
- تمارين مثيلة للمتاحة في الصالات الرياضية من خلال مدربين عالميين.
- قيمة الاشتراك الشهري 9.99 دولار أمريكي، والسنوي 79.99 دولار أمريكي.
- يمكن الحصول على الخدمة بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر عند شراء "Apple Watch Series 6".
وفي النهاية، وردًا على العديد من التساؤلات المتعلقة بهاتف "iPhone 12"، نود التنويه إلى أنه لم يتم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد خلال المؤتمر، إلا أن التسريبات التي نشرتها عدد كبير من المواقع العالمية تؤكد أنه سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آخر للشركة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأزاحت شركة "أبل" خلال المؤتمر الستار عن الجيل الثامن من أجهزة "الآيباد"، بالمميزات التالية:
- شريحة "A12 Bionic" القوية التي تتيح المحرك العصبي "Neural Engine" لأول مرة في أجهزة الآيباد.
- قفزة هائلة في مستوى الأداء، بفضل وحدة المعالجة المركزية التي توفر أداء أسرع بنسبة 40%، مما يجعله أسرعة من جهاز لابتوب "Windows" بمقدار الضعف، وأسرع بمقدار ثلاث مرات من تابلت "Android"، وأسرع بمقدار ست مرات من جهاز "Chromebook".
- شاشة "Retina" بمقاس 10.2 إنش.
- خفيف الوزن وسهل الحمل ومتين.
- بطارية تدوم طوال اليوم وهو ما سيتيح لمستخدميه حرية العمل والتعلم والتنقل.
- سعة 32GB و128GB.
- يتوفر باللون الفضي والرمادي والذهبي.
- سعر الجهاز يبدأ من 329 دولار أمريكي.
رابعًا: iPad Air:
بجانب الجيل الثامن من "iPad"، كشفت الشركة النقاب عن نسخة جديدة من "iPad Air"، تتميز بالتالي:
- شريحة "A14 Bionic" التي تعد أكثر الشرائح تطورًا وقدرة على التعامل مع التطبيقات التي تتطلب قدرة فائقة.
- يحتوي على كاميرا "FaceTime HD 7MP" أمامية، وكاميرا خلفية "12MP".
- منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة كبيرة.
- حساس بصمة ضمن زر التشغيل.
- سعر الجهاز 599 دولار أمريكي.
خامسًا: Apple One:
بجانب الأجهزة الجديدة، أعلنت الشركة عن خدمة جديدة بعنوان "Apple One"، والتي تجمع خدمات الشركة في حزمة واحدة فقط، باشتراك موحد وتكلفة أقل، ويبلغ أسعارها:
14.95 دولار أمريكي للاشتراك الفردي، والذي يضم عدة خدمات كبث المحتوى، وآيكلاود، وآركيد.
- 19.95 دولار أمريكي للاشتراك العائلي، والذي يضم جميع الخدمات التي تمت الإشارة إليها في النقطة السابقة.
- 29.95 للاشتراك الرائد، والذي يوفر الخدمات السابقة أيضًا، بالإضافة إلى خدمة الأخبار واللياقة البدنية الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم.
سادسًا: Fitness+:
تعد خدمة اللياقة البدنية "Fitness+" من أهم الخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي تتميز بالتالي:
- يمكن الاستفادة منها من خلال جميع أجهزة الشركة سواء كانت "iPhone" أو "iPad" أو "Apple TV" بالإضافة إلى "Apple Watch".
- تمارين مثيلة للمتاحة في الصالات الرياضية من خلال مدربين عالميين.
- قيمة الاشتراك الشهري 9.99 دولار أمريكي، والسنوي 79.99 دولار أمريكي.
- يمكن الحصول على الخدمة بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر عند شراء "Apple Watch Series 6".
وفي النهاية، وردًا على العديد من التساؤلات المتعلقة بهاتف "iPhone 12"، نود التنويه إلى أنه لم يتم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد خلال المؤتمر، إلا أن التسريبات التي نشرتها عدد كبير من المواقع العالمية تؤكد أنه سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آخر للشركة خلال شهر أكتوبر المقبل.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
12:45 AM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:02 AM
"أبل" تكشف النقاب عن عدد من الأجهزة والخدمات الجديدة خلال مؤتمرها.. هنا التفاصيل
أعلنت إطلاق "8iPad" والنسخة الجديدة من "iPad Air" وخدمة اللياقة البدنية
وأزاحت شركة "أبل" خلال المؤتمر الستار عن الجيل الثامن من أجهزة "الآيباد"، بالمميزات التالية:
- شريحة "A12 Bionic" القوية التي تتيح المحرك العصبي "Neural Engine" لأول مرة في أجهزة الآيباد.
- قفزة هائلة في مستوى الأداء، بفضل وحدة المعالجة المركزية التي توفر أداء أسرع بنسبة 40%، مما يجعله أسرعة من جهاز لابتوب "Windows" بمقدار الضعف، وأسرع بمقدار ثلاث مرات من تابلت "Android"، وأسرع بمقدار ست مرات من جهاز "Chromebook".
- شاشة "Retina" بمقاس 10.2 إنش.
- خفيف الوزن وسهل الحمل ومتين.
- بطارية تدوم طوال اليوم وهو ما سيتيح لمستخدميه حرية العمل والتعلم والتنقل.
- سعة 32GB و128GB.
- يتوفر باللون الفضي والرمادي والذهبي.
- سعر الجهاز يبدأ من 329 دولار أمريكي.
رابعًا: iPad Air:
بجانب الجيل الثامن من "iPad"، كشفت الشركة النقاب عن نسخة جديدة من "iPad Air"، تتميز بالتالي:
- شريحة "A14 Bionic" التي تعد أكثر الشرائح تطورًا وقدرة على التعامل مع التطبيقات التي تتطلب قدرة فائقة.
- يحتوي على كاميرا "FaceTime HD 7MP" أمامية، وكاميرا خلفية "12MP".
- منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة كبيرة.
- حساس بصمة ضمن زر التشغيل.
- سعر الجهاز 599 دولار أمريكي.
خامسًا: Apple One:
بجانب الأجهزة الجديدة، أعلنت الشركة عن خدمة جديدة بعنوان "Apple One"، والتي تجمع خدمات الشركة في حزمة واحدة فقط، باشتراك موحد وتكلفة أقل، ويبلغ أسعارها:
14.95 دولار أمريكي للاشتراك الفردي، والذي يضم عدة خدمات كبث المحتوى، وآيكلاود، وآركيد.
- 19.95 دولار أمريكي للاشتراك العائلي، والذي يضم جميع الخدمات التي تمت الإشارة إليها في النقطة السابقة.
- 29.95 للاشتراك الرائد، والذي يوفر الخدمات السابقة أيضًا، بالإضافة إلى خدمة الأخبار واللياقة البدنية الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم.
سادسًا: Fitness+:
تعد خدمة اللياقة البدنية "Fitness+" من أهم الخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي تتميز بالتالي:
- يمكن الاستفادة منها من خلال جميع أجهزة الشركة سواء كانت "iPhone" أو "iPad" أو "Apple TV" بالإضافة إلى "Apple Watch".
- تمارين مثيلة للمتاحة في الصالات الرياضية من خلال مدربين عالميين.
- قيمة الاشتراك الشهري 9.99 دولار أمريكي، والسنوي 79.99 دولار أمريكي.
- يمكن الحصول على الخدمة بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر عند شراء "Apple Watch Series 6".
وفي النهاية، وردًا على العديد من التساؤلات المتعلقة بهاتف "iPhone 12"، نود التنويه إلى أنه لم يتم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد خلال المؤتمر، إلا أن التسريبات التي نشرتها عدد كبير من المواقع العالمية تؤكد أنه سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آخر للشركة خلال شهر أكتوبر المقبل.