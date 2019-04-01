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قبل أسبوع من الانتخابات.. شبكة سرية تروج لـ"نتنياهو"

حسابات وهمية على "تويتر" نشرت أكثر من 130 ألف تغريدة

ذكر باحثان إسرائيليان اليوم (الاثنين)، أنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة، التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهاجم منافسيه السياسيين على موقع "تويتر" قبل أسبوع من الانتخابات.

وأوضح الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم، أن أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حسابًا على الشبكة، وأن مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك.

وأضافا أن بشرًا وليس أجهزة مبرمجة وراء المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الباحثان إلى أن اسم أحد من يزعمون أنهم قاموا بذلك، لكنه أنكر عبر محاميه المشاركة في أي شبكة دعاية منظمة لنتنياهو.

وبحسب "رويترز"، بيّن التقرير الذي وردت فيه أقوال الباحثين، والذي صدر في إطار مشروع لتخليص شبكات التواصل الاجتماعي من الممارسات المضللة، أنه لم يعثر على صلة بين هذه الشبكات وبين "نتنياهو"، أو حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له.

وقدر التقرير عدد التغريدات على "تويتر" منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفًا، فيما يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 8.7 مليون نسمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل أسبوع من الانتخابات.. شبكة سرية تروج لـ"نتنياهو"
سبق

ذكر باحثان إسرائيليان اليوم (الاثنين)، أنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة، التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهاجم منافسيه السياسيين على موقع "تويتر" قبل أسبوع من الانتخابات.

وأوضح الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم، أن أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حسابًا على الشبكة، وأن مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك.

وأضافا أن بشرًا وليس أجهزة مبرمجة وراء المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الباحثان إلى أن اسم أحد من يزعمون أنهم قاموا بذلك، لكنه أنكر عبر محاميه المشاركة في أي شبكة دعاية منظمة لنتنياهو.

وبحسب "رويترز"، بيّن التقرير الذي وردت فيه أقوال الباحثين، والذي صدر في إطار مشروع لتخليص شبكات التواصل الاجتماعي من الممارسات المضللة، أنه لم يعثر على صلة بين هذه الشبكات وبين "نتنياهو"، أو حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له.

وقدر التقرير عدد التغريدات على "تويتر" منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفًا، فيما يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 8.7 مليون نسمة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:58 PM

قبل أسبوع من الانتخابات.. شبكة سرية تروج لـ"نتنياهو"

حسابات وهمية على "تويتر" نشرت أكثر من 130 ألف تغريدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر باحثان إسرائيليان اليوم (الاثنين)، أنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة، التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهاجم منافسيه السياسيين على موقع "تويتر" قبل أسبوع من الانتخابات.

وأوضح الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم، أن أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حسابًا على الشبكة، وأن مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك.

وأضافا أن بشرًا وليس أجهزة مبرمجة وراء المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الباحثان إلى أن اسم أحد من يزعمون أنهم قاموا بذلك، لكنه أنكر عبر محاميه المشاركة في أي شبكة دعاية منظمة لنتنياهو.

وبحسب "رويترز"، بيّن التقرير الذي وردت فيه أقوال الباحثين، والذي صدر في إطار مشروع لتخليص شبكات التواصل الاجتماعي من الممارسات المضللة، أنه لم يعثر على صلة بين هذه الشبكات وبين "نتنياهو"، أو حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له.

وقدر التقرير عدد التغريدات على "تويتر" منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفًا، فيما يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 8.7 مليون نسمة.

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