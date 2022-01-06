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اتفاق سعودي- كوري على التعاون في مجال الطاقة النووية والكربون المنخفض

سيول تعلن عن استعدادها للمشاركة في مشروع محطة طاقة نووية كبرى بالمملكة

اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية، على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى؛ من أجل انتقالهما إلى الاقتصاد منخفض الكربون وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة الكورية اليوم الخميس.

وتوصل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الصناعة الكوري الجنوبي مون سونغ ووك، إلى توافق في الآراء من خلال اجتماعهما في المملكة.

وكان "مون" قد وصل إلى السعودية يوم الثلاثاء الماضي في زيارة لثلاثة أيام وخلال اجتماع يوم الأربعاء اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات ليس فقط في قطاعات النفط والطاقة التقليدية؛ بل عدة مجالات مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها للمشاركة في مشروع محطة طاقة نووية كبرى في السعودية؛ وفقًا لوكالة يونهاب الكورية.

وعقب الاجتماع أجرى الوزيران حوارًا ثنائيًّا حول سياسة الطاقة، شاركت فيه شركات الطاقة الكبرى في البلدين، بما فيها شركة الطاقة الكهربائية الكورية وأرامكو السعودية.

وتُعد السعودية أكبر مُوَرّد للنفط الخام لكوريا الجنوبية؛ حيث شكلت 30% من إجمالي واردات سيول من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021؛ وفقًا لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاق سعودي- كوري على التعاون في مجال الطاقة النووية والكربون المنخفض
سبق

اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية، على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى؛ من أجل انتقالهما إلى الاقتصاد منخفض الكربون وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة الكورية اليوم الخميس.

وتوصل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الصناعة الكوري الجنوبي مون سونغ ووك، إلى توافق في الآراء من خلال اجتماعهما في المملكة.

وكان "مون" قد وصل إلى السعودية يوم الثلاثاء الماضي في زيارة لثلاثة أيام وخلال اجتماع يوم الأربعاء اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات ليس فقط في قطاعات النفط والطاقة التقليدية؛ بل عدة مجالات مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها للمشاركة في مشروع محطة طاقة نووية كبرى في السعودية؛ وفقًا لوكالة يونهاب الكورية.

وعقب الاجتماع أجرى الوزيران حوارًا ثنائيًّا حول سياسة الطاقة، شاركت فيه شركات الطاقة الكبرى في البلدين، بما فيها شركة الطاقة الكهربائية الكورية وأرامكو السعودية.

وتُعد السعودية أكبر مُوَرّد للنفط الخام لكوريا الجنوبية؛ حيث شكلت 30% من إجمالي واردات سيول من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021؛ وفقًا لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:05 PM

اتفاق سعودي- كوري على التعاون في مجال الطاقة النووية والكربون المنخفض

سيول تعلن عن استعدادها للمشاركة في مشروع محطة طاقة نووية كبرى بالمملكة

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خالد علي - الرياض
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اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية، على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى؛ من أجل انتقالهما إلى الاقتصاد منخفض الكربون وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة الكورية اليوم الخميس.

وتوصل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الصناعة الكوري الجنوبي مون سونغ ووك، إلى توافق في الآراء من خلال اجتماعهما في المملكة.

وكان "مون" قد وصل إلى السعودية يوم الثلاثاء الماضي في زيارة لثلاثة أيام وخلال اجتماع يوم الأربعاء اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات ليس فقط في قطاعات النفط والطاقة التقليدية؛ بل عدة مجالات مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها للمشاركة في مشروع محطة طاقة نووية كبرى في السعودية؛ وفقًا لوكالة يونهاب الكورية.

وعقب الاجتماع أجرى الوزيران حوارًا ثنائيًّا حول سياسة الطاقة، شاركت فيه شركات الطاقة الكبرى في البلدين، بما فيها شركة الطاقة الكهربائية الكورية وأرامكو السعودية.

وتُعد السعودية أكبر مُوَرّد للنفط الخام لكوريا الجنوبية؛ حيث شكلت 30% من إجمالي واردات سيول من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021؛ وفقًا لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية.

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