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المسحل: لا تبالغوا بالفرحة .. أمامنا مباراة حاسمة

تحدث عن الإصابات .. ومباراة قطر

بارك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الوصول لنهائي كأس الخليج للقيادة والشعب السعودي.

وقال في حديث مع برنامج الدوري مع وليد عقب الفوز على قطر والوصول للمباراة النهائية: "أول شيء أشيد بالروح الرياضية العالية من الطرفين وأقول هاردلك للقطريين وأشكرهم على حسن الاستقبال".

وأضاف: كانت مباراة رفيعة المستوى أخلاقيًا وفنيًا، مباراة صعبة وأنت تلعب أمام بطل آسيا ولكن بعد توفيق الله ومن ثم الدعم الذي نجده من الأمير عبدالعزيز الفيصل وأهديه هذا الفوز وأيضًا عمل اللاعبين والمدرب.

وتطرق للمباراة النهائية أمام البحرين وقال: "تبقى لنا مباراة حاسمة أمام البحرين فأرجو ألا نبالغ بالفرحة".

وعن اللاعبين المصابين قال: "تحدثت مع المدرب رينارد بأنه يجب ألا نغامر بأي لاعب، البدلاء على مستوى الثقة وأهم شيء سلامة اللاعبين والجهاز الطبي يعمل بشكل كبير على تجهيزهم".

المنتخب السعودي الأخضر السعودي رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم ياسر المسحل خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل: لا تبالغوا بالفرحة .. أمامنا مباراة حاسمة
سبق

بارك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الوصول لنهائي كأس الخليج للقيادة والشعب السعودي.

وقال في حديث مع برنامج الدوري مع وليد عقب الفوز على قطر والوصول للمباراة النهائية: "أول شيء أشيد بالروح الرياضية العالية من الطرفين وأقول هاردلك للقطريين وأشكرهم على حسن الاستقبال".

وأضاف: كانت مباراة رفيعة المستوى أخلاقيًا وفنيًا، مباراة صعبة وأنت تلعب أمام بطل آسيا ولكن بعد توفيق الله ومن ثم الدعم الذي نجده من الأمير عبدالعزيز الفيصل وأهديه هذا الفوز وأيضًا عمل اللاعبين والمدرب.

وتطرق للمباراة النهائية أمام البحرين وقال: "تبقى لنا مباراة حاسمة أمام البحرين فأرجو ألا نبالغ بالفرحة".

وعن اللاعبين المصابين قال: "تحدثت مع المدرب رينارد بأنه يجب ألا نغامر بأي لاعب، البدلاء على مستوى الثقة وأهم شيء سلامة اللاعبين والجهاز الطبي يعمل بشكل كبير على تجهيزهم".

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:32 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:09 AM

المسحل: لا تبالغوا بالفرحة .. أمامنا مباراة حاسمة

تحدث عن الإصابات .. ومباراة قطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,467

بارك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الوصول لنهائي كأس الخليج للقيادة والشعب السعودي.

وقال في حديث مع برنامج الدوري مع وليد عقب الفوز على قطر والوصول للمباراة النهائية: "أول شيء أشيد بالروح الرياضية العالية من الطرفين وأقول هاردلك للقطريين وأشكرهم على حسن الاستقبال".

وأضاف: كانت مباراة رفيعة المستوى أخلاقيًا وفنيًا، مباراة صعبة وأنت تلعب أمام بطل آسيا ولكن بعد توفيق الله ومن ثم الدعم الذي نجده من الأمير عبدالعزيز الفيصل وأهديه هذا الفوز وأيضًا عمل اللاعبين والمدرب.

وتطرق للمباراة النهائية أمام البحرين وقال: "تبقى لنا مباراة حاسمة أمام البحرين فأرجو ألا نبالغ بالفرحة".

وعن اللاعبين المصابين قال: "تحدثت مع المدرب رينارد بأنه يجب ألا نغامر بأي لاعب، البدلاء على مستوى الثقة وأهم شيء سلامة اللاعبين والجهاز الطبي يعمل بشكل كبير على تجهيزهم".

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