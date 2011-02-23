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تحف "ذهبية" يزيّنها النفل.. فيضة "الحيرة" ترسم أبهى صورها الخلابة

يحتضنها نفود الدهناء ويصب فيها وادي الأعصل.. و"السهلي" يوثّق جمالها

تسارعت خُطى المتنزهين للخروج من المدن والمحافظات المحيطة بالعاصمة بحثاً عن أماكن الربيع في الفياض والرياض المفتوحة بعد أن أخذت الأرض زُخرفها بهطولات الأيام الماضية.

تمتاز منطقة نجد بكثرة الفياض والروضات التي تُحيط بها من كل صوب، ومن أجملها وأبهاها فيضة الحيرة التي تقع شمال شرق مدينة الرياض في الجهة الجنوبية الغربية من نفود الدهناء، وهي نهاية وادي الأعصل بالقرب من مركز أم رجوم ، إذ تبعد عنه 30 كم تقريباً ويوجد طريق صحراوي يربطها بالمركز .

وتحف الروضة الرمال الذهبية، ويوجد فيها نباتات متنوعة؛ أبرزها: النفل والرقما والخبيز والغريراء.

هذا ووثّق المصوّر بدر الناحز السهلي، جمال الروضة بالصور والفيديو، وخصَّ بها قرّاء "سبق" ومتابعيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحف "ذهبية" يزيّنها النفل.. فيضة "الحيرة" ترسم أبهى صورها الخلابة
سبق

تسارعت خُطى المتنزهين للخروج من المدن والمحافظات المحيطة بالعاصمة بحثاً عن أماكن الربيع في الفياض والرياض المفتوحة بعد أن أخذت الأرض زُخرفها بهطولات الأيام الماضية.

تمتاز منطقة نجد بكثرة الفياض والروضات التي تُحيط بها من كل صوب، ومن أجملها وأبهاها فيضة الحيرة التي تقع شمال شرق مدينة الرياض في الجهة الجنوبية الغربية من نفود الدهناء، وهي نهاية وادي الأعصل بالقرب من مركز أم رجوم ، إذ تبعد عنه 30 كم تقريباً ويوجد طريق صحراوي يربطها بالمركز .

وتحف الروضة الرمال الذهبية، ويوجد فيها نباتات متنوعة؛ أبرزها: النفل والرقما والخبيز والغريراء.

هذا ووثّق المصوّر بدر الناحز السهلي، جمال الروضة بالصور والفيديو، وخصَّ بها قرّاء "سبق" ومتابعيها.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
09:45 AM

تحف "ذهبية" يزيّنها النفل.. فيضة "الحيرة" ترسم أبهى صورها الخلابة

يحتضنها نفود الدهناء ويصب فيها وادي الأعصل.. و"السهلي" يوثّق جمالها

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فلاح الجوفان - الرياض
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تسارعت خُطى المتنزهين للخروج من المدن والمحافظات المحيطة بالعاصمة بحثاً عن أماكن الربيع في الفياض والرياض المفتوحة بعد أن أخذت الأرض زُخرفها بهطولات الأيام الماضية.

تمتاز منطقة نجد بكثرة الفياض والروضات التي تُحيط بها من كل صوب، ومن أجملها وأبهاها فيضة الحيرة التي تقع شمال شرق مدينة الرياض في الجهة الجنوبية الغربية من نفود الدهناء، وهي نهاية وادي الأعصل بالقرب من مركز أم رجوم ، إذ تبعد عنه 30 كم تقريباً ويوجد طريق صحراوي يربطها بالمركز .

وتحف الروضة الرمال الذهبية، ويوجد فيها نباتات متنوعة؛ أبرزها: النفل والرقما والخبيز والغريراء.

هذا ووثّق المصوّر بدر الناحز السهلي، جمال الروضة بالصور والفيديو، وخصَّ بها قرّاء "سبق" ومتابعيها.

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