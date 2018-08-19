النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الرياضة" تدشن منصة عالمية لنقل الدوري السعودي عبر الإنترنت

أطلقت الهيئة العامة للرياضة، منصة جديدة عبر الإنترنت، لمتابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، من أي مكان في العالم. وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل، بلقاء يجمع بين حامل اللقب النصر، مع الصاعد حديثاً ضمك.

وأعلنت هيئة الرياضة خلال حفل تدشين الدوري السعودي في نسخته الجديدة، عن إطلاق منصة http://GSA.Live لأول مرة، للاستمتاع بمشاهدة الدوري، في أي مكان بالعالم. وتأتي هذه الخطوة، من أجل إتاحة الفرصة لأي مشجع عاشق لكرة القدم، لمتابعة الدوري، في أي مكان بالعالم، ودون التقيد بالتواجد في مكان بعينه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"هيئة الرياضة" تدشن منصة عالمية لنقل الدوري السعودي عبر الإنترنت
سبق

أطلقت الهيئة العامة للرياضة، منصة جديدة عبر الإنترنت، لمتابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، من أي مكان في العالم. وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل، بلقاء يجمع بين حامل اللقب النصر، مع الصاعد حديثاً ضمك.

وأعلنت هيئة الرياضة خلال حفل تدشين الدوري السعودي في نسخته الجديدة، عن إطلاق منصة http://GSA.Live لأول مرة، للاستمتاع بمشاهدة الدوري، في أي مكان بالعالم. وتأتي هذه الخطوة، من أجل إتاحة الفرصة لأي مشجع عاشق لكرة القدم، لمتابعة الدوري، في أي مكان بالعالم، ودون التقيد بالتواجد في مكان بعينه.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
12:36 AM

"هيئة الرياضة" تدشن منصة عالمية لنقل الدوري السعودي عبر الإنترنت

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
2,347

أطلقت الهيئة العامة للرياضة، منصة جديدة عبر الإنترنت، لمتابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، من أي مكان في العالم. وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل، بلقاء يجمع بين حامل اللقب النصر، مع الصاعد حديثاً ضمك.

وأعلنت هيئة الرياضة خلال حفل تدشين الدوري السعودي في نسخته الجديدة، عن إطلاق منصة http://GSA.Live لأول مرة، للاستمتاع بمشاهدة الدوري، في أي مكان بالعالم. وتأتي هذه الخطوة، من أجل إتاحة الفرصة لأي مشجع عاشق لكرة القدم، لمتابعة الدوري، في أي مكان بالعالم، ودون التقيد بالتواجد في مكان بعينه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,984
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,881
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,839
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,005

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة