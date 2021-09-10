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"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية دراسة مع كلية المانع للعلوم الطبية

لتنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمقر الكلية بالدمام اليوم، اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض بكلية محمد المانع للعلوم الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي المكلّف للمركز الدكتور صالح الغامدي، أن البرنامج يمر بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدراسة التقويمية لها، تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرنامج للتقدم للاعتماد، إضافة إلى فحص التقارير والوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرنامج.

يذكر أن هيئة التقويم تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة عالمياً.

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"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية دراسة مع كلية المانع للعلوم الطبية
سبق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمقر الكلية بالدمام اليوم، اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض بكلية محمد المانع للعلوم الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي المكلّف للمركز الدكتور صالح الغامدي، أن البرنامج يمر بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدراسة التقويمية لها، تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرنامج للتقدم للاعتماد، إضافة إلى فحص التقارير والوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرنامج.

يذكر أن هيئة التقويم تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة عالمياً.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
07:43 PM

"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية دراسة مع كلية المانع للعلوم الطبية

لتنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمقر الكلية بالدمام اليوم، اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض بكلية محمد المانع للعلوم الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي المكلّف للمركز الدكتور صالح الغامدي، أن البرنامج يمر بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدراسة التقويمية لها، تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرنامج للتقدم للاعتماد، إضافة إلى فحص التقارير والوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرنامج.

يذكر أن هيئة التقويم تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة عالمياً.

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