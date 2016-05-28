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"العواد" يستعرض إصلاحات المملكة بحقوق الإنسان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

بحثا عبر لقاء افتراضي عددًا من الموضوعات في المجال

عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.

وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستعرض إصلاحات المملكة بحقوق الإنسان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي
سبق

عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.

وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:16 PM

"العواد" يستعرض إصلاحات المملكة بحقوق الإنسان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

بحثا عبر لقاء افتراضي عددًا من الموضوعات في المجال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.

وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.

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