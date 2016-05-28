عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان. وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.

"العواد" يستعرض إصلاحات المملكة بحقوق الإنسان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-27 عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.



وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 06:16 PM

"العواد" يستعرض إصلاحات المملكة بحقوق الإنسان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي بحثا عبر لقاء افتراضي عددًا من الموضوعات في المجال





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عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.



وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.