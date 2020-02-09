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"طوارئ صحة الطائف" تنقل سيدة وزنها 200 كجم من منزلها للعلاج بالمستشفى

تعاملت مع الحالة ميدانياً ونقلتها لمجمع الملك فيصل لإجراء الفحوصات اللازمة

استجابت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف لبلاغ مضمونه "سيدة ذات وزن زائد حوالي 200 كجم، وتحتاج النقل إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية تستدعي النقل".

وتفصيلاً، سارعت العمليات إلى توجيه سيارة العناية المركزة وفرقة أخرى بمساندة من الهلال الأحمر والدفاع المدني، وتم التعامل مع الحالة ميدانياً ومن ثم نقلها إلى مجمع الملك فيصل لإجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعها للعلاج.

ونجحت إدارة الطوارئ في أوقات سابقة في التعامل مع مثل هذه الحالات والقيام بنقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج نظراً لتوفر سيارتي إسعاف من الحجم الكبير مما يسهل من نقل الحالات ذات الوزن الثقيل، كما أن هناك تكاملاً بين الدفاع المني والهلال الأحمر والشؤون الصحية في سبيل التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، والحالات الإنسانية التي تتطلب التدخل.

يذكر أن عمليات الشؤون الصحية بإدارة الطوارئ، ترتبط لاسلكياً مع العمليات الموحدة 911، وأيضاً مع عمليات الهلال الأحمر، كما ترتبط بمديريات الشؤون الصحية والوزارة من خلال الخط الساخن، مما يسهل من عملية تمرير وتبادل المعلومات في جميع الأوقات وعلى مدار الـ24 ساعة.

الطائف وزارة الصحة صحة الطائف ارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف الهلال الأحمر الدفاع المدني مجمع الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طوارئ صحة الطائف" تنقل سيدة وزنها 200 كجم من منزلها للعلاج بالمستشفى
سبق

استجابت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف لبلاغ مضمونه "سيدة ذات وزن زائد حوالي 200 كجم، وتحتاج النقل إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية تستدعي النقل".

وتفصيلاً، سارعت العمليات إلى توجيه سيارة العناية المركزة وفرقة أخرى بمساندة من الهلال الأحمر والدفاع المدني، وتم التعامل مع الحالة ميدانياً ومن ثم نقلها إلى مجمع الملك فيصل لإجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعها للعلاج.

ونجحت إدارة الطوارئ في أوقات سابقة في التعامل مع مثل هذه الحالات والقيام بنقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج نظراً لتوفر سيارتي إسعاف من الحجم الكبير مما يسهل من نقل الحالات ذات الوزن الثقيل، كما أن هناك تكاملاً بين الدفاع المني والهلال الأحمر والشؤون الصحية في سبيل التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، والحالات الإنسانية التي تتطلب التدخل.

يذكر أن عمليات الشؤون الصحية بإدارة الطوارئ، ترتبط لاسلكياً مع العمليات الموحدة 911، وأيضاً مع عمليات الهلال الأحمر، كما ترتبط بمديريات الشؤون الصحية والوزارة من خلال الخط الساخن، مما يسهل من عملية تمرير وتبادل المعلومات في جميع الأوقات وعلى مدار الـ24 ساعة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:22 PM

"طوارئ صحة الطائف" تنقل سيدة وزنها 200 كجم من منزلها للعلاج بالمستشفى

تعاملت مع الحالة ميدانياً ونقلتها لمجمع الملك فيصل لإجراء الفحوصات اللازمة

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فهد العتيبي - الطائف
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استجابت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف لبلاغ مضمونه "سيدة ذات وزن زائد حوالي 200 كجم، وتحتاج النقل إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية تستدعي النقل".

وتفصيلاً، سارعت العمليات إلى توجيه سيارة العناية المركزة وفرقة أخرى بمساندة من الهلال الأحمر والدفاع المدني، وتم التعامل مع الحالة ميدانياً ومن ثم نقلها إلى مجمع الملك فيصل لإجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعها للعلاج.

ونجحت إدارة الطوارئ في أوقات سابقة في التعامل مع مثل هذه الحالات والقيام بنقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج نظراً لتوفر سيارتي إسعاف من الحجم الكبير مما يسهل من نقل الحالات ذات الوزن الثقيل، كما أن هناك تكاملاً بين الدفاع المني والهلال الأحمر والشؤون الصحية في سبيل التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، والحالات الإنسانية التي تتطلب التدخل.

يذكر أن عمليات الشؤون الصحية بإدارة الطوارئ، ترتبط لاسلكياً مع العمليات الموحدة 911، وأيضاً مع عمليات الهلال الأحمر، كما ترتبط بمديريات الشؤون الصحية والوزارة من خلال الخط الساخن، مما يسهل من عملية تمرير وتبادل المعلومات في جميع الأوقات وعلى مدار الـ24 ساعة.

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