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منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بثنائية جنوب إفريقيا

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا 2 - صفر اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضًا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3 - 1.

وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة و32. ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب إفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3 - 1. وسجل أهداف المنتخب الغاني نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12 وجوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وعبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف ساوتومي وبرينسيب إينيستا في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.

وأصبح منتخب السودان سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الجزائر بطل النسخة الماضية وتونس والمغرب ومصر وجزر القمر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بثنائية جنوب إفريقيا
سبق

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا 2 - صفر اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضًا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3 - 1.

وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة و32. ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب إفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3 - 1. وسجل أهداف المنتخب الغاني نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12 وجوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وعبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف ساوتومي وبرينسيب إينيستا في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.

وأصبح منتخب السودان سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الجزائر بطل النسخة الماضية وتونس والمغرب ومصر وجزر القمر.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
10:08 PM

منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بثنائية جنوب إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا 2 - صفر اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضًا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3 - 1.

وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة و32. ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب إفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3 - 1. وسجل أهداف المنتخب الغاني نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12 وجوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وعبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف ساوتومي وبرينسيب إينيستا في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.

وأصبح منتخب السودان سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الجزائر بطل النسخة الماضية وتونس والمغرب ومصر وجزر القمر.

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