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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 48 ساعة.. إغلاق 34 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة

نفّذت الفرق الرقابية التابعة لها عدداً من الجولات الميدانية وطبّقت العقوبات

اغلقت أمانة العاصمة المقدّسة 34 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، وذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت بلدية المعابدة الفرعية، أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 431 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، إضافة إلى ضبط 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وتمّ تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وفي سياق متصل، كثّفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية في منطقة رهجان، وأسفرت الجولات عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة لعدم وجود رخص نظامية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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خلال 48 ساعة.. إغلاق 34 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة
سبق

اغلقت أمانة العاصمة المقدّسة 34 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، وذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت بلدية المعابدة الفرعية، أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 431 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، إضافة إلى ضبط 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وتمّ تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وفي سياق متصل، كثّفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية في منطقة رهجان، وأسفرت الجولات عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة لعدم وجود رخص نظامية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:36 AM

خلال 48 ساعة.. إغلاق 34 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة

نفّذت الفرق الرقابية التابعة لها عدداً من الجولات الميدانية وطبّقت العقوبات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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اغلقت أمانة العاصمة المقدّسة 34 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، وذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت بلدية المعابدة الفرعية، أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 431 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، إضافة إلى ضبط 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وتمّ تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وفي سياق متصل، كثّفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية في منطقة رهجان، وأسفرت الجولات عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة لعدم وجود رخص نظامية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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