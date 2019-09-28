أشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني. وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

اللجان الشعبية في لبنان تشيد بالمساعدات التي تقدمها قيادة المملكة دعمًا للشعب الفلسطيني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-28 أشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.

وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي.



28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 05:13 PM

اللجان الشعبية في لبنان تشيد بالمساعدات التي تقدمها قيادة المملكة دعمًا للشعب الفلسطيني رفعت الشكر والامتنان لخادم الحرمين وولي العهد





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أشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.

وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.



وثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي.

